吳音寧提7年前果菜市場案 指柯文哲「像被戳中什麼心虛要害」

民眾黨主席柯文哲被聲押禁見。行政院中部辦公室副執行長吳音寧今天凌晨在臉書表示，她7年前上任北農總經理首要任務是推動第一果菜市場的改建，當時提出新版改建方案、可節省11億元，並多次拜訪時任台北市長柯文哲，卻被置之不理；後來柯文哲在議員質詢時氣急敗壞罵「她懂什麼東西？」、「是在指控我們貪汙是不是？」像被戳中什麼心虛的要害，「我相信，事情愈查愈明朗，必將水落石出」。

吳音寧表示，看到柯文哲被聲押的新聞，回想起2017年6月，她就任北農總經理後，首要任務就是「第一果菜市場」的改建。第一果菜市場從1974年啟用至當時已40多年，是台灣非常重要的蔬果拍賣市場。她就任約1個月啟動市場改建小組會議，且每次開會親自主持，也因此發現台北市政府當時的改建規畫，相當不符合實際運作需求。

她說，她當時很憂心，若花費100多億公帑，最後卻蓋壞了市場，不只影響北農，更會影響全台灣的蔬果產銷。因此她在2017年9月22日首度提出挑高樓層、改善運輸動線、少掉大禮堂等，節省11億元的新版改建方案。其後，更多次去找柯文哲，希望市府可以採納，但是柯文哲一直置之不理。

吳音寧表示，直到2018年8月30日，議員簡舒培質詢問柯文哲是否知道有個新版的改建方案可以節省11億元，並問「有比較便宜的方案，為什麼不採納？」柯文哲一聽就怒了，生氣罵「她懂什麼東西？」、「是在指控我們貪汙是不是？」

「當時柯文哲為何會如此氣急敗壞，像是被人戳中了什麼心虛的要害」，吳音寧表示，而當時站在柯文哲身邊，曾說「圖利就抓去槍斃」的台北市前副市長彭振聲，以及當時產發局長、市場處長等人，在威京集團子公司中華工程承包的市場改建案裡，又扮演著什麼樣的角色？「我相信，事情愈查愈明朗，必將水落石出」。