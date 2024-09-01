童子賢：非核家園應反思

總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢長期倡議「核綠共存」，他昨出席立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣主辦的「啟思國安青年營」時表示，「非核家園」已到了要反思的階段，過去長期將核能當作核彈，事實上核能是穩定的電源也不排碳，他主張應敞開心胸接受核二、核三延役，甚至思考用第四代核電廠。

童子賢表示，非核家園當年是為環保，過去將核能當核彈，會破壞環境毀掉家園。但台灣核電用了四十年，沒有讓哪個人受傷或生命財產受損。

童子賢坦言，可反思去掉核能會造成台灣供電問題，台電過去發布過核二、核三每度電約一元出頭，但台電保證收購太陽能是四元半，可算一下差多少。他也說，台灣要六個台北市面積全架設太陽能板，才能滿足平日一半用電，台灣寸土寸金，哪來的六個台北市？

童子賢強調，他主張核二、核三延役，有安全性、可靠性，貢獻不排碳發電相當多，能跟綠電並存，只倚賴其中一項是不夠的。非核家園拿掉核電，只剩下綠電，沒辦法承擔不排碳跟穩定供電、電價實惠低廉的任務。

此外，今年第二次電價審議會即將召開，九月底前拍板十月電價是否調漲，此次電價審議會成員變動，依立法院上會期通過的電業法修正內容，調高非政府代表占比，電價審議正式會議前預計將安排四次會前會，於九月中旬召開。

據了解，台電將於會前會中，向審議會委員提供台電財報及燃料成本等資料，審議會將參考電價計算公式擬訂的電價及各種收費費率，並考量對民生、物價、產業競爭力及能源使用效率的影響。

對於電價問題，童子賢說，調整電價必須小心。台電雖虧損受批評，但他同情台電，原因是台電一半虧損不是真正虧損，而是壓低電價照顧民生，有「物價消波塊」的功用，阻擋物價續上漲。電是百工百業的基礎，電價調漲，萬一不小心觸動敏感神經，帶動百工百業成本上漲，可能會影響民生。