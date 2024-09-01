藍批民進黨護航大日 綠駁抹黑

基隆地檢署日前偵結大日公司行賄市府官員案，起訴前市長林右昌任內收賄官員。國民黨昨天表示，林右昌任內與大日公司負責人蘇幸福一起到民進黨中常會報告，民進黨基隆市議員更屢屢為大日公司護航，市議員陳宜甚至收受蘇幸福的政治獻金，呼籲民進黨說明背後是否有更高層涉入。

國民黨發言人楊智伃說，民進黨對於大日的護航早就不停上演，今年一月卅日，市議員張之豪直接批評市長謝國樑「突然找理由，不跟大日續約」；市議員鄭文婷稱「市府不把大日公司最後一年營運績效提出，可能就是怕被揭穿市府刻意不讓大日優先續約。」

國民黨台北市議員柳采葳表示，根據檢方的起訴書，蘇幸福在二○一八年行賄林右昌市府任內官員，一開始是五萬元，接下來每次十萬，好巧不巧合，當年蘇幸福捐獻時任民進黨市議員候選人陳宜五萬元政治獻金，難道這五萬元，就是所謂的「幸福密碼」？

陳宜回應，的確有五萬元的政治獻金，一切都是正常政治獻金流程申報給監察院，與後來的案件並無沒有任何關係，並非什麼密碼，請國民黨不要抹黑及汙衊。

國民黨文傳會主委李彥秀則說，林右昌市長任內，直接把蘇幸福帶到民進黨中央黨部，將東岸商場交給大日當成重要政績，在中常會上向黨內誇耀。蘇幸福還在中常會上說「感謝林右昌市長在過程中親自視察並給予高度肯定及讚賞」，如果民進黨選擇遺忘，國民黨願意提醒。

林右昌前市府發言人游本明表示，國民黨召開記者會，由一群台北人討論基隆的事，對基隆這麼不了解，國民黨果然離基隆人非常遙遠。她奉勸國民黨不要再扯謝國樑後腿，打烏賊戰，應好好面對基隆人的民意，好好面對罷免投票。

中廣前董事長趙少康昨天到基隆聲援市長謝國樑反罷免，他表示，大日行賄案起訴，「不知道罷免還在罷什麼」，並指林右昌幕僚把責任推給前市長張通榮，還要謝國樑要道歉，真的笑死人，呼籲市民一起投不同意票，阻擋民進黨輸不起要重選的逆流。