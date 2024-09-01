新聞眼／「信賴」指數夠 就有賴總統關愛眼神？

賴清德總統執政已逾百日，遭質疑沒重大施政，只有鬥爭在野黨；但若要列出讓人「印象深刻」的人事酬庸，信手拈來就是一長串名單，近來又增添陳世凱、姚立明兩人，賴清德被詬病「用人唯親」、強勢領導風格，非但沒收斂，反而有變本加厲的趨勢。

早在賴清德公布新政府內閣名單之時，外界就嗅到了賴政府小圈圈用人的行事風格，內閣竟有半數以上不是新潮流，就是長年與賴清德交好的「賴友友」，不夠「信賴」的林佳龍、鄭文燦，縱使在民進黨內中生代呼風喚雨，都只能拿到「次要職位」。

賴清德總統提名國會觀察文教基金會董事長姚立明（圖）為司法院副院長。圖／聯合報系資料照片

賴清德在執政團隊只用自己人，連黨內都想酬庸自己人、一統天下。七月黨職改選，向來講求北中南平衡的新潮流，竟然破天荒推出三席中常委，全都來自南流，與賴清德系出同源。除了間接證實賴清德退出新潮流只是假動作，更凸顯賴清德無論政權、黨權，都高度仰賴自己人。

國策顧問則是另一個看出賴清德酬庸的地方。康銀壽外號「志明」，是賴清德長年的樁腳兼民間好友，且曾涉入過司法案件，這樣一號人物，賴清德不顧外界觀感，也要聘為國策顧問，無怪乎輿論譁然。總統有民間好友當然沒問題，但濫用國家名器，授予和身分不對等的權力，就十分可議。

如今隨著民眾黨陷入多戰線風暴，在野結盟有可能生變之時，少了制衡力量，賴清德人事酬庸變得更加肆無忌憚。陳世凱主要履歷只當過議員，能當上交通部長；姚立明在政治界比法律界更熟，能被提名司法院副院長，若要說兩人有什麼「過人之處」，那就是總統大選期間，都替賴清德效命，「信賴指數」夠了，自然能得到賴總統關愛眼神。

大法官提名之時，民進黨內曾有勢力試圖運作謝長廷、蘇貞昌出任大法官，但老人政治加上強烈酬庸實在太難看，在當時只是被當作半玩笑話看待；殊不知，賴清德真正提名的人選，酬庸程度絲毫不減。當玩笑話與現實已傻傻分不清楚，看在全民眼裡，只怕沒人笑得出來。