藍委：賴清德不笨 但真的夠壞

賴清德總統提名台大法學院特聘教授張文貞、賴清德競總主委姚立明，出任司法院正副院長以及大法官。國民黨立委表示，大法官人選酬庸色彩明顯，賴清德明知姚立明人事案不會在立法院過關，還硬要提名，是出於政治算計，目的是繼續累積個人政治鬥爭本錢。

國民黨立委王鴻薇表示，賴清德一直在酬庸自己的競選團隊，從行政院長卓榮泰到準交通部長陳世凱，再到姚立明，完全不在乎社會觀感。姚立明明顯不會過關，但賴清德提名的用意或許是要給姚立明交代說「我有給你酬庸，但立院不通過而已」。

國民黨立委李彥秀認為，賴清德提名的大法官人選，政治算計有三個，包括昭告民進黨內部「信賴者昌，逆賴者亡」；昭告台灣社會已經改朝換代，正式進入「賴氏王朝」；名單受阻，大法官缺額，賴清德繼續累積個人政治鬥爭本錢。她說，「賴清德不笨，但是賴清德真的夠壞」。

國民黨立委張智倫表示，大法官提名標準是「信賴程度」，而非公正性與專業性，形同將司法院變成「酬庸院」，難怪社會輿論會炸鍋。屆時若在野黨擋下大法官名單，是因為充滿爭議，國民黨絕不會為反而反，呼籲民進黨切勿扣上癱瘓憲政的帽子，若放水讓爭議人選輕騎過關，才是全民的不幸。

藍委廖偉翔說，大法官的基本門檻是具備深厚的法學素養，但姚立明在法學領域的成就在哪？外界只知道他長期遊走於各政黨之間，沒有明確的中心思想。這次的大法官提名案應該先退回重提，若無法重提，必須嚴格審查，將不適當的人選刷下來。