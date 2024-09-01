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陳世凱、姚立明人事 綠營有雜音

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
賴清德總統（前排中）、行政院長卓榮泰（前排右二）昨天出席「誌過去，致未來」─平復國家不法暨頒發名譽回復證書典禮，頒發證書給政治受難者代表。記者曾吉松／攝影
賴清德總統（前排中）、行政院長卓榮泰（前排右二）昨天出席「誌過去，致未來」─平復國家不法暨頒發名譽回復證書典禮，頒發證書給政治受難者代表。記者曾吉松／攝影

賴政府近來拍板兩項爭議人事，交通部長由行政院發言人陳世凱出任，司法院副院長則提名賴清德競總主委姚立明，連綠營內部都有雜音。陳世凱人事案在民進黨內兩樣情，新潮流拍手叫好，但非新系一片譁然，至於姚立明，派系人士說，算不算酬庸社會自有公評，司法院本來就不在派系預設能拿下的勢力範圍，更多不滿恐怕會在法界。

民進黨人士表示，陳世凱接交長人事消息一出，馬上震驚黨內，原因在於陳世凱根本非交通背景出身，過去僅有台中市議員與競選總部發言人經驗，連黨內重量級地方人士都猛搖頭，「根本小孩玩大車」。綠營矛頭多直指，賴清德的小圈圈用人又一筆，能力其次，「信賴」至上。

派系人士指出，陳世凱人事案在黨內，用一句簡單話形容就是「除了新潮流，其他派系都傻眼」，連親賴的派系也都有微詞；新潮流則是上演北中南大團結，一起力挺來自新系中流的陳世凱。

新潮流北流立委吳思瑤表示，陳世凱長期從事政治工作，不論是擔任幕僚、民代，甚至是歷次選戰，論述堅定，深受大家肯定，不可多得的人才；新潮流南流立委許智傑指出，陳世凱年輕有行動力，在競選期間跟賴清德總統合作無間，相信能給卓內閣帶來新氣象；新系中流大老蔡其昌更大讚陳世凱，「年輕、聰明、反應快」。

派系人士表示，賴清德黨內聲勢如日中天，其他派系縱使有意見，也不會在現在攖其鋒，非新系立委多保持沈默，已是相當程度的表態。而陳世凱接交長的消息，是由賴清德系統釋出，並非行政院長卓榮泰系統，可見賴清德對執政團隊依舊強勢，卓榮泰美其名是全國最高行政首長，實際上根本沒決策權、首長人事權，僅是執行者角色。

民進黨人士指出，姚立明若擺在國營事業，黨內的反彈力道勢必加倍，因為國營事業是派系必爭之地；正因為司法院大法官、正副院長，向來不是派系能插手的領域，這條紅線在民進黨內還是明確的。少了利益衝突因素，黨內對姚立明人事案，反應並不強烈，多能尊重賴總統決定。

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