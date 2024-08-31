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上任百日首度電視專訪 賴總統談司法案件：不分政黨有證據就偵辦

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統上任屆滿100天接受電視節目專訪，據了解，賴清德在節目訪談中談及老家議題、上任後兩岸、國防、外交態度，以及產業布局、能源轉型等關鍵性議題；此外針對近日受社會各界關注重大司法案件，賴總統強調尊重司法，不針對個案表達看法，但「不分政黨、不問何人，只要有證據就依法偵辦」。

賴總統日前接受媒體人張雅琴「雅琴看世界」專訪，節目將於9月1日晚間9時播出，這是賴就任總統後的首次電視專訪。

據了解，對於萬里老家在上任100天時改為「礦工生活紀念館」，賴總統表示，這是「紀念」也是「肯定」，要感謝那個年代的礦工對國家經濟發展的犧牲。

至於兩岸與外交議題，據了解，賴總統重申「和平四大支柱行動方案」，以及首次揭露他在823戰役勝利66周年追悼典禮談話的背後脈絡與傳達意涵。賴總統也多次感謝前總統蔡英文過去8年打下的基礎，被問到想跟蔡英文說什麼時，賴總統說，「蔡總統生日快樂」。

賴總統是「資深體育迷」，據了解，他在節目錄影時也特地將日前奧運金牌拳擊選手林郁婷送他的「金色拳擊手套」帶到現場，並戴上手套，向張雅琴示範如何擊拳。

老家 蔡英文 賴清德

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