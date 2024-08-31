【重磅快評】從超思對比柯文哲案 北檢自證政治辦案

民眾黨主席柯文哲因京華城案火速遭到廉檢搜索、約談、偵訊並聲押，但卻遭柯及民眾黨質疑正當性及必要性何在，尤其北檢大加搜索並無設柯文哲辦公室的民眾黨中央黨部，引發外界質疑政治還是司法辦案。就在柯遭搜索同天，監察院公布進口蛋爭議調查結果，揭露了5項嚴重缺失，完全坐實了當初外界種種指控。問題是，超思案爆發迄今已超過一年，北檢卻沒有任何約詢動作，兩相對比之下，北檢更坐實了「辦藍白不辦綠」的椅子。

北檢偵辦京華城案展現超高效率，迄今已收押了威京集團董事長沈慶京、台北市議員應曉薇及其助理吳順民，台北市前副市長彭振聲與柯文哲也遭到聲押。檢廉30日兵分多路搜索柯文哲住家、柯文哲辦公室及民眾黨中央黨部，柯文哲不滿，要求執政當局必須說清楚有何證據跟合理的理由搜索？

在民主國家，司法單位對於主要在野黨的任何偵查動作都要受到高度檢驗，否則就會有把司法當成執政者政治打手甚至是追殺政敵工具之嫌。其中最引發討論的，檢廉也搜索了民眾黨中央黨部，民眾黨團總召黃國昌質疑，他們早已明白告知檢廉，黨部未設有主席辦公室，但仍執意搜索，北檢則稱，法院同意的搜索票範圍包含柯文哲位於中央黨部辦公室，且搜索範圍也僅限於黨部柯辦，強調一切都是依法搜索。

民眾黨不久後就公布黨部監視器畫面狠狠打臉北檢所謂「只局限柯辦」說，並提出3點質疑，包括部分檢廉人員，趁黨部人員確認相關事宜時，暗自查找比對黨部同仁座位表，欲針對非主席辦公室區域摸索；且在未告知且經黨部在場相關人許可的情況下，檢廉人員私自在搜索票範圍未許可的中央黨部非主席辦公室區域翻櫃查找。也在查找過程中，恣意翻閱與本案無關的文件、翻動同仁私人物品等，且皆未有全程錄影紀錄，質疑違法搜索。

柯文哲究竟有無涉入京華城弊案，這自待廉檢釐清並且提出令其「一刀斃命」的證據，柯自己也要受到檢驗；但問題是，檢廉已明顯違反程序不正義的辦案方式，按照刑事訴訟「毒樹毒果」理論，恐怕也很難服眾。

北檢辦案究竟有沒有政治考量，來看看超思案就可以一目了然。超思案從去年8月爆發迄今，已超過一年，遭到爆料以50萬資本額成立的一人公司超思進口超過8成的雞蛋，其後發生的種種弊端，外界早已耳熟能詳，不待多言。多位藍營民代及民眾早在案發後不久便紛紛前往北檢告發農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢等人，至少告發了6起官司。但歷經了11個月，卻不見北檢發動任何的搜索行動，更別說後續的約談及偵訊，拖到現在，該滅證的也早已滅證完了。

雞蛋進口案涉及的弊端事證、案情都非常明確，其中所損失公帑至少就超過5億，被指涉的官商也都很明確，尤其監察院調查更發現，超思向日本購買進口蛋，日本貿易代表是吳女，為了進口蛋專案，請母親秦女在台灣成立超思公司，母女等於以「一條龍」方式辦理日本雞蛋進口作業，搞不好還賺了兩手，但這些北檢統統「看不見」。

而在柯文哲遭搜索同天，總統府也公布了司法院大法官名單，除了引發爭議的司法院副院長姚立明外，更是大多數都是立場鮮明的「綠友友」，毫不顧及社會觀瞻，連演都懶得演了，擺明了「司法就是我開的」。而從北檢偵辦超思案的「告了也不理」，更是替北檢狠狠卸了妝，露出辦案只看顏色的真面目。