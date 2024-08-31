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藏陰謀？賴總統大法官提名人選有姚立明 王鴻薇分析背後用意

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
總統府昨天公布113年司法院正、副院長及大法官被提名人，由提名審薦小組召集人蕭美琴副總統主持，司法院副院長被提名人姚立民（圖）。圖／聯合報系資料照片
總統府昨天公布113年司法院正、副院長及大法官被提名人，由提名審薦小組召集人蕭美琴副總統主持，司法院副院長被提名人姚立民（圖）。圖／聯合報系資料照片

總統府昨公布司法院正副院長、大法官提名人選，台灣大學法律學院特聘教授張文貞被提名為司法院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明獲提名為司法院副院長。由於姚立明擺明過不了立法院這關，賴清德總統仍提名爭議人物，啟人疑竇。國民黨立委王鴻薇表示，大家可能擔心裡面有什麼陰謀，是不是故意要引蛇出洞，希望他們去杯葛，但他們也不可能因為這樣就讓姚立明通過。

王鴻薇表示，賴清德一直在酬庸自己的競選團隊，從行政院長卓榮泰到準交通部長陳世凱，再到姚立明，完全不在乎社會觀感。王鴻薇推測，姚立明明顯不會過關，但賴清德提名的用意或許是要給姚立明一個交代說「我有給你酬庸，但立院不通過而已」。

至於提名一位擺明不會過的大法官人選是否有其他用意？王鴻薇說，大家可能擔心裡面有什麼陰謀，是不是故意要引蛇出洞，希望他們去杯葛，但他們也不可能因為這樣就讓姚立明通過，反而這樣才會被罵死。王鴻薇說，姚立明是政治變色龍，也是一個操弄選舉的人，不只藍白沒有辦法接受，就連很多中間選民也沒有辦法接受。

國民黨立委張智倫表示，總統府日前提出司法院正副院長及大法官名單，提名標準是「信賴程度」，而非公正性與專業性，形同將司法院變成「酬庸院」，難怪社會輿論會炸鍋。若屆時在野黨擋下大法官名單，是因為該名單充滿爭議，並非在野黨的問題，國民黨絕不會為反而反，呼籲民進黨切勿扣上癱瘓憲政的帽子，若放水讓爭議人選輕騎過關，才是全民的不幸。

張智倫指出，立法院預算會期即將開始，重中之重是審查明年度總預算，以及好好審查考試院、NCC和大法官人事案，只要把立法工作做好、為人民把關政府財政，相信國民黨立委們的努力，民眾都會看得見。

國民黨立委廖偉翔表示，大法官這一崇高職位，理應象徵司法的榮耀與公正，但如今卻淪為政治酬庸的工具，這樣的情況令人心痛。有人說司法應如皇后的貞操般不可侵犯，但此次提名名單，實在是讓人無法用「貞操」來形容，只能說「慘不忍睹」。

廖偉翔指出，大法官的基本門檻是具備深厚的法學素養，但姚立明在法學領域的成就在哪裡？外界只知道他長期遊走於各政黨之間，沒有明確的中心思想，這讓他們不得不擔心，未來的司法解釋是否會如月亮般初一十五不一樣。更令人憂心的是，這次的提名案在司法界已經被當作笑話來看待，未來是否將進入一個「司法大亂鬥」的時代？

廖偉翔主張，這次的大法官提名案應該先退回重提，若無法重提，則必須嚴格審查，將不適當的人選刷下來，以免未來的司法體系蒙羞，使司法人員以身為法官為恥。

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