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影／林右昌晚間搭機 訪美行程估13天、走訪5座城市

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
民進黨秘書長林右昌（圖）今天晚間搭機前往美國訪問，林右昌到機場後並未受訪，日前林右昌表示他這次訪美行程預計13天，將走訪5座城市，並視察民進黨駐美代表處，並前往美東、美西、美南宣講，內容為傳遞國內正確情勢訊息。記者季相儒／攝影
民進黨秘書長林右昌（圖）今天晚間搭機前往美國訪問，林右昌到機場後並未受訪，日前林右昌表示他這次訪美行程預計13天，將走訪5座城市，並視察民進黨駐美代表處，並前往美東、美西、美南宣講，內容為傳遞國內正確情勢訊息。記者季相儒／攝影

民進黨秘書長林右昌今天晚間搭機前往美國訪問，林右昌到機場後並未受訪，日前林右昌表示他這次訪美行程預計13天，將走訪5座城市，並視察民進黨駐美代表處，並前往美東、美西、美南宣講，內容為傳遞國內正確情勢訊息。

林右昌在下午5時左右抵達桃園機場，他預計搭乘長榮航空BR32航班飛往美國紐約。此趟訪美行程預計共13天，將走訪紐約、華府、休士頓、舊金山、洛杉磯等5個城市，他在登機前沒有接受媒體訪問，僅微笑揮手致意。

林右昌日前表示此行是代表黨主席賴清德感謝僑社各界對賴蕭配及民進黨的支持，他將在華府智庫GTI（全球台灣研究中心）公開演講，並預計拜會台灣人公共事務會（FAPA）總部。

林右昌 桃園機場 民進黨 美國 賴清德

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