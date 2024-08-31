陳菊提林宅血案 卓榮泰：還原真相讓台灣成正義國家

國家人權委員會主委陳菊今天表示，林宅血案與陳文成命案若不破案，轉型正義就沒有完成。行政院長卓榮泰回應說，盼陳菊所提這兩案件能還原歷史真相，讓台灣不會再有政治事件，成為一個永遠不需要轉型正義的正義國家。

內政部與法務部主辦，國家人權博物館與二二八紀念基金會協辦，權利回復基金會承辦的113年「誌過去，致未來－平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天下午舉行，總統賴清德親自主持並頒發名譽回復證書給政治受難者代表。

國家人權委員會主委、監察院長陳菊致詞時表示，她自己是戒嚴時代遭受軍事審判懲治叛亂條例唯一死刑的政治犯，對政治受難者及其家屬的遭遇非常不捨也感同身受，而轉型正義工程仍在進行中。

她說，一定要請賴總統不要忘記，國家轉型正義是一個艱難工程，還有兩起國家暴力介入尚未破案的重要案件，一是林宅血案，林義雄家血案幾乎家破人亡，另一起是台灣非常優秀的學者陳文成命案，如果這兩起案件不破案，轉型正義就沒有完成，如果這一代不破案，以後的機會就更渺茫。

陳菊表示，監察院針對林宅血案進行2次調查報告，證實是在威權時代，國家在暗處有計畫、有目的運作殺人機器所主導的謀殺案，甚至命案發生後，警備總部對外名為「偵辦」追查兇手，但國家機器背後是進行「反破案」，案子辦到哪裡、證據就被破壞到哪裡，導致現在要破案更加困難。

她提到，40多年前的林宅血案，監察院從逐漸開放的檔案資料中進行再一次調查，認為以警總為主的情治系統介入林宅血案司法偵查，誤導方向、阻擾偵辦、操弄媒體、包庇嫌犯與運用黑道，顯示林宅血案相關資料、監控文件，都被有計劃一一消滅。

陳菊表示，國家持續在進步，二二八事件、美麗島事件已陸續平反，至於林宅血案與陳文成命案，國家人權委員會願意與行政院相關部會、轉型正義相關民間人士共同合作，也希望這一代人能讓這兩起案件水落石出，還給受難者應有的公道。

卓榮泰致詞表示，促轉會2022年完成法定任務解散時，已完成5983筆平復司法不法案件，近兩年政府平復1891件司法不法案件及2023件行政不法案件，權利回復基金會累計核發2620張名譽回復證書，並賠償超過新台幣47億元。

卓榮泰說，本週行政院通過威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正案，最主要精神與所做改變，就是所做的賠償或給付，將不會影響這些經濟弱勢者在取得社會救助所有的權利，所受的賠償與給付，也不得作為被強制執行的標的。

卓榮泰指出，過去在台灣歷史付出過生命與苦難、現在在社會經濟弱勢的前輩們，不會因此反倒喪失政府與國家所提供應有的照顧。

他表示，轉型正義是國家民主化重大工程，「記憶過去、希望未來」這幾句話，應作為下一階段工作繼續努力的原動力；陳菊剛所提兩項重要工作尚未完成，當人民與朝野政黨都有共識，繼續把回復名譽工作進行到底，也把陳菊所提到兩項工作，還原歷史真相，台灣不會再有政治事件，台灣成為一個永遠不需要轉型正義的正義國家。