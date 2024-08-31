點出我生存方法 江啟臣：台灣須廣結善緣、兩岸才是關鍵

立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣今於其主辦的「2024啟思國安青年營」，就外交議題向學子授課。江啟臣說，台灣夾在美中兩大強權，不可能跟強權進行軍備競賽，點出兩岸才是關鍵，而台灣也必須廣結善緣，萬一台灣被欺負時，還有人願意幫忙講話。

江啟臣今分享國防外交實務經驗。他說，台灣非超級強權，是夾在美中兩大強權之中，算是有實力的國家，捍衛區域秩序和民主價值是我方要做的。不可能跟這些強權從事軍備競賽。能做的就是展現捍衛區域秩序的決心。也要維護自己存在的價值跟信仰的價值，是為了自己的生活方式在捍衛的，不是為了什麼，不論民主、自由、人權，我方是為了自己的生活在奮鬥。這是人民要有的決心，也要知道本分跟底線。

江啟臣強調，兩岸才是關鍵，不管美中之間如何競爭，我方還是要展現維護兩岸和平、台海安定的企圖心，不能放棄，讓強權決定就是美中共管，現在就是。美國國安顧問蘇利文剛跟中共中央外辦主任王毅會談，即便美中競爭，仍有對話聯絡，美國強調要有護欄，北京也不認為現在是跟美國一戰的時候。

江啟臣表示，大陸方面認為台灣問題是不可碰觸的紅線，美國認為台灣問題不能用武力解決，兩者相加就是「台灣問題必須和平解決」。台灣不能渴望兩岸戰爭，必須要掌握自我優勢，優勢就是科技創新，但要確保優勢，沒有能源做得到嗎？能源斷斷續續，打遊戲打到一半會停電，網路會斷線，要怎麼辦？ChatGPT沒有電能用嗎？就算要用無人機作戰，也要有電，要科技優勢，最重要的是能源基礎。

江啟臣進一步說，台灣必須廣結善緣，我國非強權國家，到處欺負人家，是要萬一我方被欺負時，還有人願意幫忙講話。因此要當人道主義的貢獻者，平常多做善事，多交朋友，很多國家跟我國沒邦交，但幫人家是很可以的。對於無邦交國，也透過國會外交在做，國會議員之間友好，哪天有人當了內閣、首相、總理，起碼會記得台灣的好，只要不涉及政治議題都可以合作，甚至即便是敏感政治議題也願意跳出來，尤其涉及到台海時敢講話。