陳菊盼林宅血案、陳文成案破案 總統：有真相才有和解

總統賴清德今天出席平復國家不法暨頒發名譽回復證書典禮，監察院長陳菊提起林宅血案與陳文成命案指出，這兩個案子沒破，轉型正義就沒有完成，希望賴總統持續關心。賴總統回應，「有真相、才有和解」，適用每一起事件，當然包括這兩個事件。

總統下午主持內政部與法務部主辦「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，並頒發名譽回復證書給政治受難者代表，當年二七部隊成員吳金燦由兒子吳永清代表受證、前淡江大學文學院院長紀秋郎由妻子陳秀潔代表受證。

總統以台語致詞表示，過去多年來，不論是在地方或中央政府任職，幾乎每年都會參與紀念政治受難者活動，但最近這幾年，受難前輩們一個一個離開，讓他感觸很深。

他說，對轉型正義來說，時間不是朋友，而是敵人，因為這是一段記憶與遺忘的鬥爭，必須要不斷努力，讓過去受到傷害的人，及早恢復名譽、獲得賠償，才是真正地落實公平正義。

他表示，政府透過恢復名譽、撤銷判決、發放賠償金等方式，來面對過去的錯誤。藉由今天的公開儀式，要為這些在白色恐怖時期、遭遇國家不法行為對待的前輩們平復冤屈。

賴總統說，他以總統的身分、代表國家，向所有在場以及未能到場的前輩和家屬們表示最深的抱歉，同時向那個年代，每一位前輩為了台灣的未來打拚犧牲，表示最大的敬意。

總統表示，二二八事件與之後的白色恐怖，是台灣最悲慘的一段歷史。許多政治犯被隨意判刑，要忍受與心愛的家人、朋友生離死別，甚至被要求搭建自己的監牢，何其痛苦。

他說，從1949年開始，台灣經歷非常長的戒嚴時間，在數十年間，受難者不分省籍、身分，都受到極大傷害。許多台灣人因此不敢說、也不敢抬頭追求屬於台灣人的「天光」。

總統表示，直到1987年2月，李勝雄、鄭南榕、黃昭凱與牧師林宗正，在台南市舉辦第1場要求政府平反二二八的遊行，才點燃了一波接一波的民主化運動；在許多前輩前仆後繼努力下，台灣人終於迎來自由民主的時代，專制獨裁走入歷史，也讓二二八與白色恐怖獲得平反。

此外，在總統致詞前，兼任國家人權委員會主委的監察院長陳菊感謝賴總統持續關心轉型正義，但希望不要忘記轉型正義是艱難工程，林宅血案和陳文成命案沒破案，轉型正義就沒有完成；陳菊說，如果這一代不能破案，以後機會就更渺茫，希望在賴總統領導及行政院長卓榮泰對轉型正義的堅持下，能夠持續關心這些事件。

賴總統呼應說，「有真相、才有和解」，這適用每1起事件，陳菊提到的兩個事件也包括在內，做不夠的繼續努力、繼續打拚，希望那個年代所發生的不幸事件，都應該要有真相，才能對得起受冤枉當事者及其家屬，只有真相才有和解。

他指出，威權時期歷史需要政府持續進行深層反省與檢討，也要繼續為受難者平反，持續推進轉型正義工作，讓每個人都可以看到事實，藉由真相，才能讓大家真正團結在一起。

總統說，「記憶歷史的黑暗，打開台灣願景的窗，活在燦爛的自由國家」，這就是今天典禮想傳達的意象。

受難者家屬陳秀潔也對總統說：「如果我可以代替你的母親叫您『阿德』，阿德，你愛台灣，要將台灣帶到尚好的所在，壯大台灣，我們需要你。」

總統說，他會聽陳秀潔的話，就好像聽母親的話，他會打拚並感謝陳秀潔的鼓勵，他會結合台灣各界團結合作，守護台灣民主自由的生活方式，不讓前輩白白犧牲，為了國家更好的未來，繼續銘記歷史，一起團結打拚。