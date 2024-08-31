中國大陸施壓太平洋島國論壇 外交部譴責破壞區域穩定

中國施壓「太平洋島國論壇」（PIF）秘書處移除今年領袖峰會聯合公報，有關支持台灣參與的文字。外交部今天表示，台灣對中國蠻橫的介入，破壞區域和平及穩定的無理行為，予以最嚴厲譴責。

第53屆「太平洋島國論壇」（PIF）領袖會議昨天發布公報，重申台灣以「台灣/中華民國」名義參與地位不變，但在中國施壓下，PIF官網昨晚移除原公報完整檔案，今天上午再次上架檔案後，重申台灣參與地位的文字竟被完全移除。

外交部今天回覆中央社記者詢問指出，對本案發展均全程掌握，並與邦交國及理念相近國家密切合作，維護台灣與會權益。

有關今年度太平洋島國論壇（PIF）領袖峰會聯合公報，第66條載有支持台灣參與條文：PIF重申與台灣/中華民國關係。

外交部說，據瞭解PIF會員國當時已有此決議，但尚未列入聯合公報，中國獲悉後與其扈從國家向PIF秘書處抗議，由於PIF秘書處似已於PIF官方網站公告，因此隨後移除該草案，多數會員國對中國的蠻橫無理敢怒不敢言。

外交部指出，台灣在掌握有中方勢力介入後，即於第一時間洽請同為PIF成員國的太平洋3友邦，積極向PIF秘書處及其他成員國溝通，爭取保留友台條文，但各會員國為求和諧，最後決議以「太平洋之道」（Pacific Way）的多元及包容精神折衝各方意見，在PIF官網發布達致共識的聯合公報，在該公報中並無損及台灣在PIF的地位及排除台灣未來參與PIF的各項權益。

外交部表示，感謝友邦及理念相近國家對台灣持續參與PIF的支持。台灣對中國蠻橫的介入，破壞區域和平及穩定的無理行為，予以最嚴厲譴責，並呼籲所有理念相近國家密切關注中國各項行徑，維護太平洋島國的和諧與穩定發展。

外交部重申，中華民國（台灣）是民主自由國家，民主台灣與專制中國互不隸屬是長期以來國際公認的事實，也是當前台海的客觀現狀；中華人民共和國從未統治過台灣，台灣更不是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣人民，中國及其扈從國都無權置喙。

外交部表示，台灣自1993年起持續以「台灣/中華民國（Taiwan/Republic of China）」名稱及「發展夥伴（Development Partner）」身分參與PIF相關機制與活動，歷年透過PIF多邊機制推動「區域發展援助」及「台灣/中華民國－PIF獎學金」等計畫，嘉惠太平洋友邦及其他與台灣無邦交關係的太平洋島國，成果有目共睹，不容抹滅。

外交部指出，未來台灣將持續擴大與PIF、太平洋友邦及理念相近國家，在減少氣候變遷衝擊、環境保護、海洋保育、糧食安全、潔淨能源、人才培訓及醫衛合作等領域合作，共同為太平洋地區的和平、穩定及繁榮作出積極貢獻。