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批「九二共識」是大騙子 曹興誠：消滅中華民國的共識

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
聯電創辦人曹興誠應台中市信賴台灣之友會邀請，今演講「面對內外夾攻，台灣的處境與對策」。記者趙容萱／攝影
聯電創辦人曹興誠應台中市信賴台灣之友會邀請，今演講「面對內外夾攻，台灣的處境與對策」。記者趙容萱／攝影

聯電創辦人曹興誠今在台中演講時提及兩岸關係，他批評「九二共識」是大騙子、「用一中騙老共，用各表騙台灣」，並指「九二共識就是消滅中華民國的共識」，但國民黨還在講。他也澄清，他反共並非在大陸投資慘賠，而是香港反送中「元朗事件」，無法接受中共無差別對民眾施暴，才堅定「反共保台」信念。

台中市信賴協會今邀請曹興誠在長榮桂冠酒店主講「面對內外夾攻，台灣的處境與對策」。

曹興誠提及兩岸關係時說，他在2000年是前總統陳水扁的國策顧問，當時陳水扁找李遠哲召集跨黨派小組研討對中共策略，他當時就主張，不能跟中共談，應由中共提出統一條件交由台灣人民公投決定，要統一或要吞併，條件先開出來，經過公投民意決定，後來，被扭曲說他主張公投統一，這完全是錯的，他的意思是台灣前途未來要經過台灣公投同意，主權在民，維護主權、維護獨立地位。

曹興誠指出，他推動半天，獲很多中國學者支持，因為他們知道「攻打台灣是跳火坑」，若能經過台灣民意取得和平應該不錯，可是後來就被前總統馬英九搞出「九二共識」。

曹興誠批評，「九二共識」是胡說八道、大騙子，「用一中騙老共，用各表騙台灣」，這樣騙的結果當然是沒有結果。2019年大陸國家主席習近平說，「九二共識就是一個中國的共識」。一個中國就是消滅中華民國，只存人民共和國，這叫「九二共識」。我們當然抗議，但國民黨還在講九二共識。

曹興誠還說，有些人說他「反共」是在大陸投資慘賠，所以心懷怨恨，其實他沒有投資大陸，聯電也沒有投資大陸，更沒有所謂的「賠錢」一事；至於為何他會反共？是2019香港反送中，後發生元朗事件，中共無差別對民眾施暴，他很生氣，認為台灣人不能接受這樣的待遇，因此堅定反共保台，不讓台灣人受到同等對待。

聯電創辦人曹興誠（中）應台中市信賴台灣之友會邀請，今演講「面對內外夾攻，台灣的處境與對策」。記者趙容萱／攝影
聯電創辦人曹興誠（中）應台中市信賴台灣之友會邀請，今演講「面對內外夾攻，台灣的處境與對策」。記者趙容萱／攝影

中共 九二共識 曹興誠 習近平 馬英九

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