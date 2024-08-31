柯文哲陷風暴 侯友宜當初沒進「君悅小房間」是萬幸？

民眾黨主席柯文哲身陷風波，國民黨內陸續傳出，所幸當初藍白君悅會談時，時任候選人的侯友宜堅持要先解決藍白問題、不到飯店25樓小房間密談，才未遭波及。侯的核心幕僚也坦言，侯友宜不會為「硬合」，忘記自己公正公開原則。只是黨內人士曝，國民黨面臨最大問題也逐漸浮出。

侯友宜日前受訪時被問及總統大選期間，他雖以一句「那一頁已翻過去了，已經很久了。」輕輕帶過，但藍營內部陸續傳出聲音，認為侯友宜當初在君悅飯店會談時，還好堅持要公開談判。

近侯人士認為，會談當天，起初是希望柯市長到前總統馬英九辦公室見證，侯友宜一早就去等，盼釐清六點協議，後來改到君悅飯店，侯從頭到尾只有一個要求就是公開透明，「若進去小房間後，人越少，就容易淪為各說各話，且涉及國家大事，每個細節一定都要清清楚楚，越公開對藍白都好」。

侯核心幕僚則說，雖然看起來像是事後諸葛，但侯友宜不會為了個人利益、為了「合」而硬合，甚至忘記自己公正公開的原則。

國民黨內人士坦言，目前黨內在這階段絕對不會落井下石，反而是反思要如何讓年輕人認同國民黨。另一名國民黨人士則認為，國民黨最大問題是要如何做出「市場區隔性」，讓00後的年輕人願意選擇國民黨，而非讓「小草」流到民進黨，但目前還看不到新方法。

國民黨前秘書長李乾龍今受訪時強調，國民黨應要自立自強，不要寄望別人，「所謂自助人助才會天助」。

雖然如此，目前立法院內三黨不過半的情勢，在野黨仍有合作空間。一名藍營立委坦言，黨內定調不對此事落井下石，但藍白在立院都是在野黨，某些議題勢必還是有合作的可能，且民眾黨至今都是採取用議題去合作，立法院不牽涉到選不選舉，主要還是對議題的理念有沒有一致。