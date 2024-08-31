快訊

不只全台關注！柯文哲涉貪遭當庭逮捕竟登外媒 BBC、彭博等皆報導

旅客聽見巨響…高雄機場班機疑引擎故障 國泰航空回應了

年領股息180萬為何還要上班？小師傅「四點原因」：規律生活的最大推力

藍質疑林右昌護航貪腐 基市府前發言人游本明：別打烏賊仗

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
基隆市政府前發言人游本明。圖／游本明提供
基隆市政府前發言人游本明。圖／游本明提供

國民黨今天舉行記者會，質疑民進黨議員想要將大日公司行賄弊案強推給前朝，但基隆前市長林右昌任內不但與大日公司負責人蘇幸福一起到民進黨中常會報告，還將東岸商場交給大日當成重要政績。基隆市政府前發言人游本明表示，基隆人都知道國民黨執政下的基隆東岸就是又髒又臭治安的死角，呼籲國民黨不要每天開記者會打烏賊仗，應該幫謝國樑好好面對民意。

游本明指出，國民黨今天開的記者會非常荒謬可笑，基隆人都知道，過去國民黨執政下的基隆東岸就是又髒又臭治安的死角，直到林右昌上任後，將東岸商場重新翻新，打造成市中心新亮點地標。

游本明說，東岸是林右昌的政績，是基隆人的共識，過去也是、現在也是，不太知道國民黨開記者會，一群台北人在討論基隆人的事情，對基隆這麼不了解，果然國民黨還是離基隆人非常的遙遠。

游本明呼籲，國民黨不要扯謝國樑後腿，每天了無新意開記者會打烏賊仗，應該幫謝國樑好好面對民意，好好面對10月13日的罷免投票。

國民黨 基隆 林右昌 民進黨 罷免 謝國樑

延伸閱讀

藍控林右昌與大日關係匪淺 前發言人：東岸商場是林政績

指跟林右昌關係匪淺 藍曝大日蘇幸福到綠中常會報告

大日案再生波…網友惡意辱罵 林右昌前發言人游本明提告

林右昌時期官員遭起訴 賴士葆：誰監督不周很清楚

相關新聞

賴清德執政百日民調滿意度破五成 綠卻憂賴有3大挑戰

賴清德總統執政已逾百日，在野黨與學者都批評賴政府採取對抗姿態，導致政局不穩。不過據了解，民進黨內認為，不論是坊間民調或是...

童子賢：錯將核能當核彈 非核家園到了要反思的階段

和碩董事長童子賢近期提倡核能，提出「核綠共存」，今赴「2024啟思國安青年營」就能源議題演講。會前，童子賢接受媒體訪問表...

柯文哲涉案影響藍白合？ 江啟臣：政黨本就競爭且合作

京華城案越演越烈，檢廉昨搜索並約談民眾黨主席柯文哲。針對柯文哲涉案，是否影響未來藍白合，立法院副院長、啟思民本基金會董事...

柯文哲涉案影響在野合作？ 李乾龍：國民黨要先自強

檢廉昨搜索並約談民眾黨主席柯文哲，柯於凌晨時，在北檢複訊到一半時，認有疲勞訊問情況，欲逕自離開地檢署，遭檢察官當庭逮捕，...

藍控林右昌與大日關係匪淺 前發言人：東岸商場是林政績

基隆地檢署日前偵結基隆東岸商場大日公司行賄市府官員案，起訴前市長林右昌任內的交旅處賀姓前技正、陳姓僱員等人。國民黨今天表...

影／黑熊學院開訓談全民防衛 蕭美琴： 越有實力別人不敢欺負

黑熊學院彰化基地今在二林國小開訓，副總統蕭美琴出席開訓典禮時指出，和平不是理所當然，黑熊學院全民社會防衛課程教人民有力量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。