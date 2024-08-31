童子賢：錯將核能當核彈 非核家園到了要反思的階段

和碩董事長童子賢近期提倡核能，提出「核綠共存」，今赴「2024啟思國安青年營」就能源議題演講。會前，童子賢接受媒體訪問表示，「非核家園」已到了反思階段，過去長期將核能當作核彈，據長期經驗並不等於，核能優點是穩定的電源，最重要的是不排碳，核電也無讓任何人生命財產受損。

童子賢作為總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人，近期常提倡核能，被認為賴清德總統用的「擁核派」。童今日受訪說，他一年多前就提出核綠共存，非核家園是為了環保，當年有崇高理想，因為在30、40年前把核能當作核子彈，會破壞環境、毀掉家園。經過這麼多年的經驗，目前理解的是核能不等於核子彈，核彈要濃度很高，全世界很少有國家有辦法提煉出這麼高濃度的鈾。

童子賢表示，核能帶給人類的優點首先是穩定的電源，背後更重要的優點是不排碳。當前已經證明，台灣過去40年用了核電，有無讓哪個人受傷，或哪個人生命財產受損，基本上沒有。這跟飛機起降一樣，有其危險性，但制度管理、科技都可以幫助風險降低。

童子賢認為，非核家園充滿理想的想法到了這個階段可反思，想把核能去掉，就會造成台灣供電問題，台電過去幾年會發布核二、核三每度電約1元出頭，但是太陽能保證的叫做躉購電價，家裡如果有太陽能，台電保證收購是4元半，可以算一下差多少。

童子賢強調，他主張核二、核三延役，有安全性、可靠性，貢獻不排碳發電相當多，不要汙名化，所以他主張核二、核三能跟綠電並存，只倚賴其中一項是不夠的，（核能）供電跟不排碳才能幫助台灣達成聯合國COP28。少了其中一項都不夠，因此他提倡核綠共存。

童子賢說，非核家園拿掉核電，只剩下綠電，沒辦法撐起不排碳跟穩定供電的任務，也沒有辦法撐起電價實惠低廉的任務。何不敞開心胸，接受核二、核三延役，甚至思考用第四代核電廠。7月31日，美國國務卿布林肯訪問新加坡，新加坡已與美國簽署核能研究協定，新加坡也很小，沒有太多空間發展太陽能，太陽能僅佔星國發電1.5%。星國靠天然氣發電，佔92.6%，一度電約6.4元，比台灣貴不少。

童子賢提到，台灣2年內就會達到用電3000億度，若以新加坡的電價當參考，用3000億度，每度電貴3元，這是天文數字，比勞健保破洞大幾十倍，比國防預算高好幾倍，這是為什麼他會呼籲核綠共存。