鄭麗君：政策推行傾聽各界意見 合力堆砌可愛台灣

行政院副院長鄭麗君今天透過專訪提到，政府推動國家希望工程期盼打開國家發展道路，盼台灣成為民主治理、綠色社會、智慧國家典範，行政團隊推行政策將透過民主運作，包容傾聽各界意見，合眾人之力堆砌可愛台灣。

台視「台灣名人堂」今天播出鄭麗君專訪，暢談國家施政藍圖、新團隊如何合作，也建議職業婦女如何面對緊繃的工作與家庭。

談到國家施政藍圖，鄭麗君說，國家如果是一輛火車，鋪軌道是很重要的事情，政府這100天除了推動各項施政，也正在將中長期軌道鋪好，讓國家往正確方向發展。

她說，明年度總預算都納入國家希望工程施政理念，社會投資部分，包含0歲到6歲國家一起養2.0、長照3.0、強化社安網、擴大癌症篩檢、支持癌症新藥基金，以及租金補貼政策擴大補貼範圍等，都挹注更多預算。

經濟成長動能部分，鄭麗君說，行政院長卓榮泰認為，台灣下一個階段要有更創新的思維，行政院經濟發展委員會主軸就是創新經濟、均衡台灣、包容成長，要以創新當作驅動經濟的動能，帶動經濟成長，五大信賴產業包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等將是政府施政重點，同時也會強化協助中小微企業進行數位與淨零雙軸轉型。

談到AI，鄭麗君說，未來是AI的時代，因此台灣應該要打造AI價值微笑曲線，在既有的製造基礎上，提升研發能量，同時鼓勵創新應用，以及結合可信賴AI、生成式AI，鼓勵擴大應用服務，透過創新成長、包容成長，讓整體經濟均衡發展。

鄭麗君表示，世界有許多挑戰也有機會，國家希望工程就是希望打開國家發展道路，經濟面盼以創新跟軟實力為基礎，讓台灣成為創新淨輸出國，社會則要能支持每一個人追求理想，積極推動能源轉型，最後進一步成為世界民主治理、綠色社會、智慧國家及數位民主的典範，而這些看似創造國家未來，其實是回應大家的想望。

她也提到，各縣市執政者政黨不同，但執政者乘載民眾期待，必須要能提出解決方案，想出更長期的政策與計畫，因此外界雖然會看到一些歧見與對立，不過行政團隊推行政策會透過民主運作，包容傾聽各界意見，合眾人之力堆砌可愛台灣。

聊到與卓榮泰的搭配，鄭麗君說，政府要做的事很多，但卓榮泰從容不迫、開放包容、傾聽團隊意見，且對社會溝通柔軟、面對立院願意溝通傾聽，僅在民主價值、國家利益上有所堅持，很值得學習。

身為職業婦女的鄭麗君也主動說到，社會都期待女性完美兼顧工作與家庭，但這件事是很沉重的事情，她建議職業媽媽，無論再忙都必須先照顧好自己，才能把孩子跟工作都照顧好，保留一點時間給自己，才會更有力量。