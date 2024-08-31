快訊

斗六吃早餐聽見「碰」一聲！對向路面塌陷成Ｖ字…2輛機車掉坑裡

高雄機場國泰班機「疑引擎爆炸」滑回跑道！旅客聽巨響嚇壞

柯文哲提審遭駁回 律師考慮抗告！質疑檢方車輪戰式問法

柯文哲涉案影響藍白合？ 江啟臣：政黨本就競爭且合作

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對柯文哲涉案，是否影響未來藍白合，立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣今下午出席「2024啟思國安青年營」，表示不評論司法案件，政黨政治是相互競爭，有些議題合作，選舉也可能合作，但不代表沒有競爭，隨時做好準備，因應可能的變化。記者屈彥辰／攝影
針對柯文哲涉案，是否影響未來藍白合，立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣今下午出席「2024啟思國安青年營」，表示不評論司法案件，政黨政治是相互競爭，有些議題合作，選舉也可能合作，但不代表沒有競爭，隨時做好準備，因應可能的變化。記者屈彥辰／攝影

京華城案越演越烈，檢廉昨搜索並約談民眾黨主席柯文哲。針對柯文哲涉案，是否影響未來藍白合，立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣今下午出席「2024啟思國安青年營」，表示不評論司法案件，政黨政治是相互競爭，有些議題合作，選舉也可能合作，但不代表沒有競爭，隨時做好準備，因應可能的變化。

對於柯文哲案，江啟臣說，司法案件不方便評論，整個案子調查中，這幾天都是司法偵查行動，尊重司法，也希望一切能夠毋枉毋縱，讓民眾知道事情真相。

被問柯文哲涉京華城案，未來藍白合是否受到影響，江啟臣表示，政黨政治本來就是有競爭、合作，也非一灘死水，隨時都在變化，任何政黨都一樣。政黨政治都是相互競爭，有些議題是有合作的，甚至選舉上可能也有合作，但是不代表沒有競爭，任何政黨隨時做好準備，因應可能的變化。

國民黨文傳會主委、立委李彥秀補充，政黨是互相競爭的，但是要以民意為依歸，未來在野黨可能跟各政黨合作，但會以最大民意為基礎。相信在民主國家，在野黨合作天經地義，因為執政黨本來就應該被監督。民眾黨現在面臨自己的挑戰，過去是一人政黨，希望能儘速建立制度，希望未來在野黨能一起在很多議題上，可以合作，共同監督執政黨。

關於今日營隊為何邀請和碩董事長童子賢演講，江啟臣說，營隊是開放的，也會邀請社會上適合的各界人士，只要來講、主題上符合需要，這次邀請童子賢來談能源、能源安全以及能源與產業。童子賢這段時間在能源議題滿敢言的，且與執政團隊有所接觸，是氣候變遷委員會的副召集人。相信童子賢來講些想法，也可以讓青年學子有些反饋給他。只要是對能源政策有幫助，都共同來努力。

江啟臣強調，童子賢為產業界出身，更了解產業在能源需求、能源安排上，期待是什麼。童子賢第一時間答應，特地撥空，跟營隊朋友互動。

司法 柯文哲 江啟臣

延伸閱讀

柯文哲拒疲勞訊問反遭當庭逮捕 與檢鬥法首戰輸 雙方主張曝光

柯文哲提審遭駁回 律師考慮抗告！質疑檢方車輪戰式問法

黃瀞瑩也來了！小草聚北檢前聲援柯文哲 黃國昌：適時派代表到場致意

柯文哲提審遭台北地院駁回 送回北檢續辦

相關新聞

柯文哲涉案影響藍白合？ 江啟臣：政黨本就競爭且合作

京華城案越演越烈，檢廉昨搜索並約談民眾黨主席柯文哲。針對柯文哲涉案，是否影響未來藍白合，立法院副院長、啟思民本基金會董事...

柯文哲涉案影響在野合作？ 李乾龍：國民黨要先自強

檢廉昨搜索並約談民眾黨主席柯文哲，柯於凌晨時，在北檢複訊到一半時，認有疲勞訊問情況，欲逕自離開地檢署，遭檢察官當庭逮捕，...

藍控林右昌與大日關係匪淺 前發言人：東岸商場是林政績

基隆地檢署日前偵結基隆東岸商場大日公司行賄市府官員案，起訴前市長林右昌任內的交旅處賀姓前技正、陳姓僱員等人。國民黨今天表...

影／黑熊學院開訓談全民防衛 蕭美琴： 越有實力別人不敢欺負

黑熊學院彰化基地今在二林國小開訓，副總統蕭美琴出席開訓典禮時指出，和平不是理所當然，黑熊學院全民社會防衛課程教人民有力量...

不知在罷什麼？趙少康東岸商場嗆：大日行賄綠甩鍋藍 笑死人

中廣前董事長趙少康今天到基隆聲援市長謝國樑反罷免，趙少康說，大日行賄案起訴，「不知罷免還在罷什麼」，並指前市長林右昌幕僚...

憂政治力裂解在野 藍委盼白營別向綠營低頭

民眾黨主席柯文哲不僅深陷政治獻金登載不實疑雲，近日更因京華城案遭檢方調查，無論結果如何，民眾黨都已元氣大傷。眼見立法院9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。