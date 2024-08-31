柯文哲涉案影響藍白合？ 江啟臣：政黨本就競爭且合作

京華城案越演越烈，檢廉昨搜索並約談民眾黨主席柯文哲。針對柯文哲涉案，是否影響未來藍白合，立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣今下午出席「2024啟思國安青年營」，表示不評論司法案件，政黨政治是相互競爭，有些議題合作，選舉也可能合作，但不代表沒有競爭，隨時做好準備，因應可能的變化。

對於柯文哲案，江啟臣說，司法案件不方便評論，整個案子調查中，這幾天都是司法偵查行動，尊重司法，也希望一切能夠毋枉毋縱，讓民眾知道事情真相。

被問柯文哲涉京華城案，未來藍白合是否受到影響，江啟臣表示，政黨政治本來就是有競爭、合作，也非一灘死水，隨時都在變化，任何政黨都一樣。政黨政治都是相互競爭，有些議題是有合作的，甚至選舉上可能也有合作，但是不代表沒有競爭，任何政黨隨時做好準備，因應可能的變化。

國民黨文傳會主委、立委李彥秀補充，政黨是互相競爭的，但是要以民意為依歸，未來在野黨可能跟各政黨合作，但會以最大民意為基礎。相信在民主國家，在野黨合作天經地義，因為執政黨本來就應該被監督。民眾黨現在面臨自己的挑戰，過去是一人政黨，希望能儘速建立制度，希望未來在野黨能一起在很多議題上，可以合作，共同監督執政黨。

關於今日營隊為何邀請和碩董事長童子賢演講，江啟臣說，營隊是開放的，也會邀請社會上適合的各界人士，只要來講、主題上符合需要，這次邀請童子賢來談能源、能源安全以及能源與產業。童子賢這段時間在能源議題滿敢言的，且與執政團隊有所接觸，是氣候變遷委員會的副召集人。相信童子賢來講些想法，也可以讓青年學子有些反饋給他。只要是對能源政策有幫助，都共同來努力。

江啟臣強調，童子賢為產業界出身，更了解產業在能源需求、能源安排上，期待是什麼。童子賢第一時間答應，特地撥空，跟營隊朋友互動。