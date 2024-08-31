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柯文哲涉案影響在野合作？ 李乾龍：國民黨要先自強

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前秘書長李乾龍。記者屈彥辰／攝影
國民黨前秘書長李乾龍。記者屈彥辰／攝影

檢廉昨搜索並約談民眾黨主席柯文哲，柯於凌晨時，在北檢複訊到一半時，認有疲勞訊問情況，欲逕自離開地檢署，遭檢察官當庭逮捕，律師申請提審。國民黨前秘書長李乾龍今早受訪表示，「人在做，天在看」，李乾龍下午再強調，國民黨要先自強，沒有壯大自己，人家怎麼會合，人家也會瞧不起。

李乾龍今午前往立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣等主辦之「2024啟思國安青年營」，受訪表示政治人物要心存善念，國民黨要自助人助，天才會助。2026，國民黨當然要自強，自己要先壯大，人家才會幫，天也才會幫。他沒有建議要給民眾黨。大家一起努力。

李乾龍強調，「人在做，天在看」送給每個從政的人，都要心存善念，大家既然要出來為老百姓做事情，就要為老百姓想，不要為自己想。

關於李乾龍曾於專訪時表態反對藍白合，目前黨內無定調是否支持柯文哲，是否認為應定調？李乾龍指出，要人家合作，自己要先壯大，如果沒有壯大自己，人家怎麼會合，人家也會瞧不起。上次有媒體問他國會改革議題，他說國會改革議題，國民黨是在野最大黨，但內部要團結，從黨中央到立法院黨團、智庫，三方合作，自己把自己組織起來，先有一個團結的國民黨，才能改造別人。自己都不團結，怎麼改造別人？

至於何時當「姓李的」總幹事，李乾龍幽默說，「我就姓李啊！」

國會改革 國民黨 李乾龍 柯文哲 民眾黨 藍白合

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