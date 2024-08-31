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藍控林右昌與大日關係匪淺 前發言人：東岸商場是林政績

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌前發言人游本明回應，記者會內容非常荒謬和可笑，東岸商場是林右昌的政績是基隆人的共識，過去是現在也是。記者游明煌／攝影
林右昌前發言人游本明回應，記者會內容非常荒謬和可笑，東岸商場是林右昌的政績是基隆人的共識，過去是現在也是。記者游明煌／攝影

基隆地檢署日前偵結基隆東岸商場大日公司行賄市府官員案，起訴前市長林右昌任內的交旅處賀姓前技正、陳姓僱員等人。國民黨今天表示，林右昌市長任內與大日公司負責人蘇幸福一起到民進黨中常會報告，關係匪淺。林右昌前發言人游本明回應，記者會內容非常荒謬和可笑，東岸商場是林右昌的政績是基隆人的共識，過去是現在也是。

游本明說，有關國民黨今天召開的記者會內容非常荒謬和可笑，只要是基隆人都知道，過去國民黨長期執政下的東岸就是又髒又臭，是治安的死角。

游本明表示，直到林右昌上任以後，將東岸商場重新翻新，打造為市中心新亮點地標，東岸商場是林右昌的政績是基隆人的共識，過去是現在也是。

游本明指出，國民黨今天召開記者會，由一群台北人討論基隆的事，對基隆這麼不了解，國民黨果然離基隆人非常遙遠。她奉勸國民黨不要再扯謝國樑後腿，每天的記者會了無新意，打烏賊戰，應好好面對基隆人的民意，好好面對10月13日的罷免投票。

國民黨守護基隆小組今天舉行「揭大日公司與林右昌緊密關係，民進黨議員甩鍋大翻車」記者會，文傳會主委李彥秀、台北市議員柳采葳、國民黨發言人楊智伃，以及國民黨基隆市黨部發言人黃申棟等出席。

國民黨今天表示，林右昌市長任內不但與大日公司負責人蘇幸福一起到民進黨中常會報告，民進黨基隆市議員甚至屢屢為大日公司護航，還收受蘇幸福的政治獻金，要求民進黨出來講清楚。

國民黨 基隆 林右昌 謝國樑

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