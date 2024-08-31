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影／黑熊學院開訓談全民防衛 蕭美琴： 越有實力別人不敢欺負

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
黑熊學院彰化基地93歲陳姓長者是最高齡學員。記者簡慧珍／攝影
黑熊學院彰化基地93歲陳姓長者是最高齡學員。記者簡慧珍／攝影

黑熊學院彰化基地今在二林國小開訓，副總統蕭美琴出席開訓典禮時指出，和平不是理所當然，黑熊學院全民社會防衛課程教人民有力量，當面臨天災或地緣政治挑戰，人民知道如何保護自己和讓社會更安全。

黑賴清德總統提出全民社會防衛概念，最高宗旨就是要讓人民有力量保護自己，從二次世界大戰到最近俄羅斯侵略克里米亞、烏克蘭，瑞典政府發給戰爭發生時該怎麼辦的手冊給人民，芬蘭政府從小學開始教育兒童辨別假訊息、資訊戰。

蕭美琴列舉台灣的意外和天然災害，例如花蓮先前地震曾經10天沒自來水，這次花蓮震災政府兩天就恢復供水，花蓮也曾遇到小動物弄斷電線導致停電，這次花蓮震災山區通訊系統全斷，都告訴大家，台灣的電力和網路更應該有韌性且要智慧化。

蕭美琴又說到自己的美國經驗，美國網路曾被駭客入侵，東岸油管運輸網路全斷，幸好那時是新冠肺炎期間美國人不太出門，否則在美國無法加油就寸步難行，這告訴大家民生必需及關鍵基礎設施需要更多韌性。提醒我們要了解怎麼保護自己，黑熊學院的課程內容包含認知戰、自我保護以及緊急的醫療處置，當社會俱備這些常識後，才能更有自信面對各式各樣的威脅及挑戰，讓社會更強韌。

蕭美琴強調，台灣人民都愛好和平、與人為善，但是面對天災或地緣政治挑戰，越有實力的時候別人越不敢欺負你，今天課程很豐富，可以建構自己的實力及韌性，讓社會更團結，能面對挑戰及分化，她曾經上過半天，發現上課時間根本不夠，要上一天才行，所以她把時間留給講師。

黑熊學院彰化基地開訓典禮，彰化基地召集人立委陳素月、執行長陳秀寳民進黨中評委洪宗熠、立委陳秀寶等人都出席，課程有軍普知識、資訊作戰、急難救助、避難規劃四大領域，也融入彰化在地案例，教學員利用鄰近地點避難、善用政府公共設施和規畫居家避難資源。

副總統蕭美琴今出席黑熊學院彰化基地開訓典禮。記者簡慧珍／攝影
副總統蕭美琴今出席黑熊學院彰化基地開訓典禮。記者簡慧珍／攝影

蕭美琴

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