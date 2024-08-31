不知在罷什麼？趙少康東岸商場嗆：大日行賄綠甩鍋藍 笑死人

中廣前董事長趙少康今天到基隆聲援市長謝國樑反罷免，趙少康說，大日行賄案起訴，「不知罷免還在罷什麼」，並指前市長林右昌幕僚把責任推給前市長張通榮，還要國樑要道歉，「真的笑死人」，要市民一起投不同意票，阻擋民進黨輸不起要重選的逆流。

東岸商場爭議是罷免案的起因，趙少康今與謝國樑在仁愛區掃街、吃在地美食，最後在東岸商場前短講及受訪，向罷樑嗆聲意味濃，大批支持者到場高喊加油。

趙少康說，民進黨有意以基隆做測試，若罷樑成功，明年立法院就會遍地烽火，民進黨「輸打贏要」，這是民主嗎？能鼓勵這樣的風氣嗎？因此要給他們一點教訓，讓謝國樑阻擋民進黨輸不起的逆流。

趙少康表示，基隆市政府已在東岸商場案取得四連勝，檢方又起訴大日與前市府官員等11人，林右昌前發言人游本明卻反而說謝國樑要道歉，真是笑死人。案子在張通榮離開後8年才發生，同一個人在張通榮時代沒舞弊，到林右昌時代才舞弊，到底是誰的責任？道理很簡單。

趙少康指出，這就跟罷免謝國樑一樣，他犯了什麼滔天大罪？維護市產有錯嗎？NET甚至到現在還沒付租金，文明時代能這樣做嗎？公道自在人心，群眾眼睛是雪亮的，請基隆市民站出來，投不同意票，不信公理正義喚不回。

謝國樑說，當年沒有讓大日續約的理由就是大日涉入弊案，雖然等了2年，但是基隆地檢署近日起訴大日公司，起訴就是百分之百證明市府沒有給他們續約最有利的證據，證明市政府所做所為都沒有錯，就如同趙少康說的「不知在罷免什麼」。但現在罷免成案，就是一次選舉，他會努力和鄉視一起催出不同意票，讓罷免案不會過關。

立委林沛祥指出，謝國樑捍衛基隆市產，努力為基隆建設，對方卻發動惡意罷免，若監察院還有良知，應主動調查林右昌是否有圖利瀆職問題。10月13日要出來投不同意罷免票，不能姑息霸凌的人繼續囂張，如果不站出來，下一個被霸凌的可能就是他們。