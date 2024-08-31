憂政治力裂解在野 藍委盼白營別向綠營低頭

民眾黨主席柯文哲不僅深陷政治獻金登載不實疑雲，近日更因京華城案遭檢方調查，無論結果如何，民眾黨都已元氣大傷。眼見立法院9月就要開議，在野勢力能否繼續合作備受關注。國民黨立委擔憂民眾黨受中傷，藍白合作恐遭裂解，呼籲民眾黨立委要扛住壓力，不要讓綠營低頭。

本屆立法院第二會期將於下周一、二報到，柯文哲因京華城案遭檢方調查持續進行中，而這也牽動立法院藍綠白三陣營的合縱連橫。有國民黨立委私下表示，很擔心民進黨透過司法裂解在野勢力的合作，進而削弱監督力道，不確定民眾黨是否向綠營低頭求饒，但希望白營要站穩腳步，持續跟國民黨合作，這樣才能發揮強而有力的監督力道。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，在野共同監督執政黨，仍應該是多數人民對於在野黨的期待。國民黨仍然期望在不同議題上有機會跟其他政黨合作，一起推出福國利民法案，一起監督執政缺失的可能性，更希望民眾黨能夠走出一人政黨的格局，找到制度建立的可能，才有機會成為永續發展的政黨。

國民黨立委黃健豪認為，民眾黨內部的事情跟立法院的合作沒有直接厲害關係，立法院運作由黨團跟黨團的形式合作。面對賴清德政府的強硬，國民黨必須加上民眾黨才能發揮有效的監督力量，不然就會直接被執政黨各個擊破，變回民進黨一黨獨大的狀況，這對監督政府並不是一件好事。

藍營人士表示，第二會期是預算會期，民眾黨如果要在委員會提案的話，必須要有國民黨的支持，因為要有兩位委員的連署，不然就要等第二輪預算協商的時候用黨團名義提出，這在攻防上對民眾黨非常不利，所以在預算會期民眾黨需要國民黨的成分多一點，而國民黨也需要民眾黨的支持，才能發揮在野過半的監督力道。換言之，兩黨基於政治現實，誰也離開不了誰，他研判合作狀況應會跟第一會期一樣。