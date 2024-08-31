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【即時短評】藍白立院再聯手 莫因柯文哲案毀制衡陣線

聯合報／ 記者蔡晉宇
藍白立院再聯手，莫因柯文哲案毀制衡陣線。圖／聯合報系資料照
藍白立院再聯手，莫因柯文哲案毀制衡陣線。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲深陷司法案件中，不僅造成民眾黨元氣大傷，對政壇更大的影響，恐怕是國會「藍白合」基礎鬆動。立法院第二會期將在下個月開議，民眾黨若少了一錘定音的力量，主導黨內延續在野合作路線，好不容易才建立起的國會三黨不過半局面，將功虧一簣；少了國會實質制衡力量，屆時坐收漁翁之利的，將是執政的民進黨。

回顧賴清德就職滿百日，最讓執政黨備感壓力的，莫過於執政團隊與立法院的對抗，面對行政、立法對抗僵局，立法院「藍白合」確實讓賴政府感到掣肘。尤其當國會改革法案的利箭已射出，賴清德總統再強勢，也只能呼喚「青鳥」，並聯手大法官與其他機關對抗國會多數。

就在立法院朝野第二回合對抗即將開打前夕，民眾黨卻因政治獻金與選舉補助款爭議接連自爆，如今情勢更上升到柯文哲本人，未來的行政與立法關係也可能就此逆轉生變。

當前三黨不過半的國會生態，缺少跨黨合作，誰都主導不了。第一會期「藍白合」固然在國會改革法案合作，給了執政黨一記下馬威，但內部矛盾狀況也隱隱浮現，包括國民黨第一次版本的選罷法修法，要求罷免票數需高於原當選得票數，民眾黨即公開表示不支持提高罷免門檻；國民黨立委提黨產條例修法時，民眾黨也不完全支持，僅以不投票取代反對票。

如今民眾黨風暴愈滾愈大，成了綠營裂解藍白合的催化劑，更是送給賴清德的百日執政大禮，未來綠白能否合作已是次要命題，只要藍白在國會合不起來，賴政府在立法院的威脅，就基本解除了。

賴清德上任至今，以對抗取代對話的路線十分明確，幾波人事案提名一片「賴友友」，更在總統府直接成立三大委員會大權一把抓，在野黨國會聯手陣線，已成了制衡執政黨少數的方式。無論藍白兩黨都應有自覺，柯文哲案固然要有是非態度展現，但國會藍白關係不該因此被動搖，否則未來在野黨要如何有效監督制衡賴政府，挑戰只會更嚴峻。

國會改革法案 國民黨 民眾黨 藍白合 賴清德

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