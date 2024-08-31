藍白還是要合！趙少康：就算沒柯文哲 8立委是重要力量

中廣前董事長趙少康今天到基隆力挺市長謝國樑反罷免，被問到民眾黨主席柯文哲被搜索、約談，未來是否藍白合還有空間？趙少康說，就算沒有柯文哲，民眾黨8名立委在立法院也可以形成相當的力量，是滿重要的政黨，「藍白還是要合，不合國民黨不過半，民眾黨8立委也成不了什麼事。」

趙少康說，柯文哲可以拒絕夜間偵訊，但不能離開，要在那邊等，柯文哲可能以為可以離開，所以被當庭逮捕，是法律的程序，不表示是被抓了、被逮捕，希望法律的程序能夠公正，不偏不倚，好好的走完程序，不要說民進黨執政，對在野黨的領袖採取不公平的態度，民眾黨也不服氣，小草也不服氣。

趙少康表示，要公正，要有證據，證據拿出來，到底為什麼給京華城這麼高的容積率，把道理講清楚，中間有沒有對價關係，中間有哪些人得到好處，每一關都要查清楚。

至於未來藍白還有合作空間嗎？趙少康說，柯文哲如果沒有事就罷了，如果有事民眾黨軍心會受到影響，民眾黨基本上是柯文哲一人主導的政黨，但8個立委不少人都很優秀，就算沒有柯文哲，也是社會上的優秀分子，民眾黨團要堅定起來，他們的質詢、主張如果都符合社會大眾的期待，民眾黨還是可以繼續走下去。

「就算沒有柯文哲，8名立委在立法院也可以形成相當的力量，是滿重要的政黨，藍白還是要合，不合國民黨不過半，民眾黨8立委成不了什麼事。」趙少康說，他對8個立委有信心，也尊重他們。

被問到柯文哲出事，未來是否還要找柯站台反罷免？謝國樑表示，他昨晚很關心此事，但心情沉重，台灣需要政黨政黨，不是一黨獨大的時代，國民黨、民眾黨彼此有需要好好合作，在立法院問政；在尊重司法檢調之下，支持柯捍衛自己的清白，未來和民眾黨的合作不會間斷，藍白會繼續合作。