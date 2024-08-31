談女性從政 蕭美琴吐心聲：為何一天到晚有人管我的頭髮？

民進黨性平部今天在台中舉辦女性政治培力營，副總統蕭美琴致詞表示，最近參加女董事長論壇、外商科技公司的理工女等活動，以前在這些場合看到女性很違和，但現在女性擔任領導者很正常、不違和；女性從政也面臨特殊要求，「為什麼那麼多人干涉我的衣服、髮型？」

民進黨今、明在台中舉辦女性政治培力營，邀請女性公職分享從政經驗，並體驗政治實務技巧。蕭美琴今天應邀致詞，到場時受到熱烈歡迎。

蕭美琴說，女性從政面臨許多特殊要求，社會上不太管男性髮型、衣服，「一天到晚有人在管我的頭髮」，怎麼穿美國副總統頭髮翹起來也沒人管，為什麼那麼多人要干涉我的衣服、有上百種髮型建議；從政者要整合各種意見，堅持理想又要回應不同期待，這都是從政要面對的。

蕭美琴說，她一路走來有許多鼓勵，但同樣面對傳統刻板印象與偏見，女性從政要刻苦耐勞，不管擔任黨工、政治幕僚、志工輔選或參選，心臟要夠強，加上社會批判、網路霸凌成為常態，要撐過來不是簡單的事。

她強調，她在回台參選前，到舊金山參加APEC活動時，碰到美國民主黨眾議院前議長裴洛西，她提到女性參政一句話說「Be yourself」，要忠於自己的初衷、理念與道德標竿。