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黑熊學院彰化基地開訓 蕭副總統：全社會防衛

中央社／ 彰化31日電

副總統蕭美琴今天參加黑熊學院彰化基地開訓典禮時表示，總統賴清德提全社會防衛概念，就是要讓人民有力量保護自己，當面臨天災或地緣政治挑戰，可守護土地與生命。

黑熊學院彰化基地上午在彰化縣二林鎮二林國民小學辦開訓典禮，民主進步黨籍立法委員陳素月、陳秀寳等出席，蕭副總統也與學員們合影。

蕭副總統表示，從第二次世界大戰到最近歐洲、中東發生的衝突，都提醒大家要了解怎麼保護自己，黑熊學院課程內容包含認知戰、自我保護及緊急醫療處置，當社會具備這些常識後，才能更有自信面對各式各樣的威脅及挑戰，讓社會更強韌。

蕭副總統說，越有實力，他人越不敢欺負，相關課程就是在建構自己實力及韌性，讓社會更團結，能面對挑戰及分化。

黑熊學院彰化基地由陳素月任召集人，民進黨中評委洪宗熠任執行長，二林課程限額200人，課程包括軍普知識、資訊作戰、急難救助與避難規劃，融入彰化在地案例，如鄰近避難所地點、規劃居家避難資源及如何善用政府公共設施等。

蕭美琴

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