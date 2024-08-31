指跟林右昌關係匪淺 藍曝大日蘇幸福到綠中常會報告

基隆地檢署日前偵結基隆東岸商場大日公司行賄市府官員案，起訴前市長林右昌任內的交旅處賀姓前技正、陳姓僱員等人。國民黨今天表示，林右昌市長任內不但與大日公司負責人蘇幸福一起到民進黨中常會報告，民進黨基隆市議員甚至屢屢為大日公司護航，還收受蘇幸福的政治獻金，要求民進黨出來講清楚。

國民黨守護基隆小組今天舉行「揭大日公司與林右昌緊密關係，民進黨議員甩鍋大翻車」記者會，文傳會主委李彥秀、台北市議員柳采葳、國民黨發言人楊智伃，以及國民黨基隆市黨部發言人黃申棟等出席。

李彥秀表示，大日公司行賄逃漏稅的手法一一被揭露，民進黨的議員不但不願意承認錯誤，甚至陷入時空錯亂的胡言亂語之中。李彥秀說，基隆市前市長張通榮在2014年就已經卸任，大日弊案遭起訴，實際貪汙行賄時間是2018年，甚至是林右昌的第二任任期內，民進黨卻仍想要透過推卸給前朝，企圖完美切割。

李彥秀提到，林右昌在市長任內，甚直接把大日公司總經理蘇幸福帶到民進黨中央黨部，將東岸商場交給大日當成重要政績，跟在中常會上向黨內誇耀。蘇幸福甚至在中常會上大讚林右昌：「感謝林右昌市長在過程中親自視察並給予高度肯定及讚賞。」這些事實都明列在民進黨2018年9月5日的新聞稿中。如果民進黨選擇遺忘，他們都會願意提醒，但他們更要提醒民進黨基隆市議員，甩鍋不要甩到林右昌臉上。

楊智伃表示，民進黨對於大日的護航早就不停上演，2024年1月30日的民進黨市議員張之豪，甚至直接批評謝國樑選上市長，「突然找理由，不跟大日續約」；民進黨市議員鄭文婷稱「市府不把大日公司最後一年營運績效提出，可能就是怕被揭穿市府刻意不讓大日優先續約。」楊智伃批評，從民進黨基隆市議員，到基隆市府前發言人的言論，對得起基隆市民嗎？這些言論還敢在大日公司遭起訴後，繼續護航嗎？

柳采葳則提到一個驚人的巧合點，她表示根據檢方的起訴書，蘇幸福在2018年的時候行賄林右昌市府任內官員，一開始是5萬元，接下來每次10萬，好巧不巧合，當年蘇幸福捐獻時任民進黨市議員候選人陳宜5萬元政治獻金，難道這5萬元，就是所謂的幸福密碼嗎？民進黨以及陳宜都必須出來講清楚，是不是背後有更高層的民進黨人涉入？

黃申棟說，過去民進黨說大日公司是典範，優秀到負責人可以在民進黨中常會發表談話，在檢調起訴大日和林右昌時代的公務員時，卻又神切割，說這是謝國樑的鍋，民進黨的邏輯錯亂，是忘了還是害怕想起來？他更呼籲基隆鄉親站出來，10月13日反惡霸，挺善樑，讓民進黨知道基隆人不是民進黨議員可以隨便唬嚨的。