大法官提名淪酬庸 李彥秀：賴清德有三政治算計

總統府昨日公布司法院正副院長及大法官被提名人，國民黨立委李彥秀今日表示，賴清德總統有3個政治算計，昭告民進黨內部「信賴者昌，逆賴者亡」，台灣正式進入「賴氏王朝」。名單若受阻，大法官缺額，賴清德繼續累積個人政治鬥爭本錢。賴清德不笨，但賴清德夠壞。

昨日公佈人選包括大法官兼院長被提名人為台灣大學法律學院特聘教授張文貞，大法官兼副院長提名人為國會觀察文教基金會董事長姚立明。大法官被提名人包含政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法研所研究員廖福特、台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡。

李彥秀說，被譽為美國史上最偉大總統之一的林肯曾說，「彰顯個人人格最有用的方法，不是讓他受苦，而是賦予他權力。」這句話用在賴清德身上，真的毫無違和之處。

李彥秀表示，賴清德為了權力，可以忍氣吞聲在蔡英文身邊「蹲」了4年，但是一旦擁有了總統的權力，卻忘記什麼是謙卑、什麼是尊重、什麼是民主。從滿朝盡是蔡友友、黨內賴系獨大、任命毫無專業的陳世凱擔任交通部長，到昨天提名7位大法官。司法院院長被提名人張文貞，是民進黨國會改革釋憲案聲請方推薦的學者專家；副院長被提名人姚立明，是賴清德2024競選總部的主任委員；大法官被提名人廖福特更是現任民進黨仲裁委員會的主委。

李彥秀指出，7位被提名人，在包括廢死的特定議題上，更是立場鮮明。這份提名名單，根本就是把大法官視為「賴清德的個人律師團」、「民進黨的政治打手院」、「輔選功臣的政治酬庸院」，更將原本應該兼容並蓄的大法官會議，淪為一言堂、寡頭院。

李彥秀說，季辛吉曾說「權力是最好的春藥」，賴清德就像是一個毫無克己能力的獨夫，「只要我喜歡，有什麼不可以」，完全忘記民主多元、尊重、包容的民主價值。

李彥秀批，賴清德就任百日來，所有的決策都從個人權力出發，都從權力鬥爭出發，都從政治算計出發，讓台灣的自由民主驕傲，淪為賴清德個人權力的禁臠。賴清德不是笨蛋，他當然知道這份名單肯定會遭到社論輿論的撻伐與唾棄，名單肯定會在立法審查時受阻。

李彥秀認為，賴清德的政治算計有3個。第一，昭告民進黨內部「信賴者昌，逆賴者亡」；第二，昭告台灣社會已經改朝換代，正式進入「賴氏王朝」；第三，名單受阻，大法官缺額，賴清德繼續累積個人政治鬥爭本錢。賴清德不笨，但是賴清德真的夠壞。