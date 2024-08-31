北檢前支持及反對柯文哲民眾吶喊 相信清白vs.抓去關

台灣民眾黨主席柯文哲，因為圖利罪遭台北地檢署及廉政署約談，今天凌晨零時許，柯文哲從廉政署被送往北檢複訊，柯文哲抵達北檢下車時，支持柯文哲及反對柯文哲的民眾，分為兩個陣營在北檢門口，各自高聲大喊「相信清白！柯P加油！」、「土城的選擇！柯文哲！」。

台北市警察局在北檢門口安排數十名警力維安，並架設鐵護欄隔離出內外區域，警方在現場防止支持或反對柯文哲民眾的人出現過激行動，並由刑警負責在場蒐證；由於預料柯文哲北檢應訊將持續到今天白天，因此由中正一、松山、文山等警分局輪流在場戒護。