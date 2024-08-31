北檢前支持及反對柯文哲民眾吶喊 相信清白vs.抓去關

聯合報／ 記者廖炳棋李隆揆／台北即時報導
數十名支持柯文哲及反對柯文哲的民眾，分為兩個陣營在北檢門口，各自高聲大喊「相信清白！柯P加油！」、「土城的選擇！柯文哲！」。記者廖炳棋/攝影
數十名支持柯文哲及反對柯文哲的民眾，分為兩個陣營在北檢門口，各自高聲大喊「相信清白！柯P加油！」、「土城的選擇！柯文哲！」。記者廖炳棋/攝影

台灣民眾黨主席柯文哲，因為圖利罪遭台北地檢署及廉政署約談，今天凌晨零時許，柯文哲從廉政署被送往北檢複訊，柯文哲抵達北檢下車時，支持柯文哲及反對柯文哲的民眾，分為兩個陣營在北檢門口，各自高聲大喊「相信清白！柯P加油！」、「土城的選擇！柯文哲！」。

台北市警察局在北檢門口安排數十名警力維安，並架設鐵護欄隔離出內外區域，警方在現場防止支持或反對柯文哲民眾的人出現過激行動，並由刑警負責在場蒐證；由於預料柯文哲北檢應訊將持續到今天白天，因此由中正一、松山、文山等警分局輪流在場戒護。

數十名支持或反對柯文哲的民眾到場，昨天晚間8時許，北檢門口還只有10多人零散聚集，接近今天凌晨，柯文哲預計要送到北檢複訊時，現場開始聚集民眾，柯文哲下車後，支持柯文哲的民眾齊聲大喊：「相信清白！柯P加油！」，也有女子手持「阿北加油！」的標語牌表達支持；另一邊反對柯文哲的民眾，則高喊：「抓去關！」、「土城的選擇！柯文哲！」

數十名支持柯文哲及反對柯文哲的民眾，分為兩個陣營在北檢門口，各自高聲大喊「相信清白！柯P加油！」、「土城的選擇！柯文哲！」。記者廖炳棋/攝影
數十名支持柯文哲及反對柯文哲的民眾，分為兩個陣營在北檢門口，各自高聲大喊「相信清白！柯P加油！」、「土城的選擇！柯文哲！」。記者廖炳棋/攝影
數十名支持柯文哲及反對柯文哲的民眾，分為兩個陣營在北檢門口，各自高聲大喊「相信清白！柯P加油！」、「土城的選擇！柯文哲！」。記者廖炳棋/攝影
數十名支持柯文哲及反對柯文哲的民眾，分為兩個陣營在北檢門口，各自高聲大喊「相信清白！柯P加油！」、「土城的選擇！柯文哲！」。記者廖炳棋/攝影

廉政署 柯P 柯文哲

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