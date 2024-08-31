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大日案再生波 網友惡意辱罵 林右昌前發言人游本明提告

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
大日案再生波，網友惡意、不理性辱罵，林右昌前發言人游本明昨晚報警提告。記者游明煌／翻攝
大日案再生波，網友惡意、不理性辱罵，林右昌前發言人游本明昨晚報警提告。記者游明煌／翻攝

大日開發公司向基隆市政府官員行賄案，日前檢方偵結起訴官司11人，因牽扯到市長謝國樑罷免案，連日來不斷延燒，不僅藍綠開戰，也讓前後任市長林右昌、謝國樑陣營互嗆甩鍋。昨晚更波及發言人，林右昌前發言人游本明臉書有網友用不理性、下流字眼惡意辱罵，游已向警方報案提告。

針對大日行賄案、罷免市長案，藍綠陣營近日有多次攻防，並由雙方發言人負責對外說明，盡管火藥味濃，但都是理性發言。前市長林右昌現已是民進黨秘書長，針對相關問題對外由前市府發言人游本明說明。

游本明昨晚到第一警分局完成報案手續，正式對網友提出告訴，她說，她在臉書針對大日事件的回應貼文，有網友用極其下流、汙穢不堪的字眼留言辱罵她，甚至汙辱到她的家人，她完全不能接受，也不能原諒，所以已前往派出所完成筆錄提出告訴。

游本明表示，臉書是公共平台，本來就可接受各種不同的聲音進行理性討論，但是面對這種惡意攻擊的非理性行為，不是躲在鍵盤後就可以不負責任，只要來一個我就告一個，絕不姑息。

警方指出，已受理提告，將會進行相關調查。臉書是公共社群平台，意圖散布於眾，指摘或傳述足以毀損他人名譽，為誹謗罪，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金；散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

林右昌 謝國樑

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