新大法官被提名人公告…藍白炸鍋罵不停 在野拒綠色酬庸

總統府昨公告新任大法官被提名人名單，在野陣營炸鍋，國民黨立院黨團首席副書記長林思銘直言，藍委內部批評聲不斷，表決時「要怎麼過」？民眾黨立院黨團主張嚴審，拒絕綠色酬庸。

國民黨立委翁曉玲說，看到名單瞠目結舌，台灣法律界沒有更優秀的人才了嗎？除現任最高行政法院法官兼審判長王碧芳比較沒有政治色彩，其餘大法官提名人都有鮮明的政治性。

國民黨立委李彥秀稱，姚立明大選期間擔任賴清德競選總部主委，不斷攻擊與批評國民黨與民眾黨候選人，卻在半年後華麗轉身，「姚身一變」，成為司法院副院長，完全不恰當，也不適任。

國民黨立委羅智強提到，包括張文貞、廖福特、陳運財等，過去都曾公開表態主張廢死。死刑存廢審查的憲法法庭預計在九月宣判，是否代表賴政府的態度就是要力挺廢死？

民眾黨團強調，任何人事同意權審查，民眾黨團一向主張嚴審，不負全民所託，將針對全體被提名人的適格性進行討論，拒絕綠色酬庸，為國家揀選最適格適任憲法守護者。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，這是比好更好的名單，亮眼也有驚喜，有做到踐行性別平等、提名超越黨派、彰顯憲法精神迎向更進步性的價值等，相信此一名單將能獲得社會正向肯定。