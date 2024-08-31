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姚立明 政治變色龍倒扁挺賴

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
賴清德總統昨天提名國會觀察文教基金會董事長姚立明為司法院副院長。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統昨天提名國會觀察文教基金會董事長姚立明為司法院副院長。圖／聯合報系資料照片

司法院副院長被提名人姚立明二○二四年總統大選在賴清德陣營擔任競總主委，但從政路並非一直挺綠，甚至政治光譜曾變動劇烈，被稱「政治變色龍」，且與曾合作過的對象多有摩擦、互批，更曾在二○一八年說過「民進黨是垃圾」，堪稱歷年來參與政治最深的司法院副院長被提名人。

姚立明一九九五年在高雄縣代表新黨當選第三屆立法委員；一九九七年間，因與朱高正、黃國鐘等人不和，又被前兩者指控詐財而退出新黨。卸任立委後，姚一度淡出政壇，二○○六年在「倒扁運動」中復出擔任副總指揮。

二○一二年總統大選時，姚立明支持民進黨候選人蔡英文，同年出任小英教育基金會董事，展開與民進黨合作。

二○一四年參與台北市長選戰，被認為是姚立明的政治代表作。選舉開票前，姚立明即表示不會入市府任職，但柯文哲當選市長後，姚立明妻子楊芳玲接任台北市法務局長，後來雙方關係不睦，楊在二○一六年辭職。

二○一八年，姚立明與柯文哲決裂。姚稱柯說「兩岸一家親」，又不願正面回應蔡英文提問的「台灣價值」，讓他覺得柯是個沒有價值觀的人，沒辦法再挺柯。

二○一八年底，姚立明在政論節目中談到未來民進黨是否可能再出現「綠白合作」，他要民進黨二〇二〇年直接讓出政權，「因為柯文哲不會加入民進黨，民進黨是垃圾」、「我再講一遍，民進黨是垃圾，垃圾不分藍綠」；但到了去年，姚立明再度轉向，出任賴清德競總主委。

司法院 姚立明 民進黨

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