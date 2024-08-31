姚立明 政治變色龍倒扁挺賴

司法院副院長被提名人姚立明二○二四年總統大選在賴清德陣營擔任競總主委，但從政路並非一直挺綠，甚至政治光譜曾變動劇烈，被稱「政治變色龍」，且與曾合作過的對象多有摩擦、互批，更曾在二○一八年說過「民進黨是垃圾」，堪稱歷年來參與政治最深的司法院副院長被提名人。

姚立明一九九五年在高雄縣代表新黨當選第三屆立法委員；一九九七年間，因與朱高正、黃國鐘等人不和，又被前兩者指控詐財而退出新黨。卸任立委後，姚一度淡出政壇，二○○六年在「倒扁運動」中復出擔任副總指揮。

二○一二年總統大選時，姚立明支持民進黨候選人蔡英文，同年出任小英教育基金會董事，展開與民進黨合作。

二○一四年參與台北市長選戰，被認為是姚立明的政治代表作。選舉開票前，姚立明即表示不會入市府任職，但柯文哲當選市長後，姚立明妻子楊芳玲接任台北市法務局長，後來雙方關係不睦，楊在二○一六年辭職。

二○一八年，姚立明與柯文哲決裂。姚稱柯說「兩岸一家親」，又不願正面回應蔡英文提問的「台灣價值」，讓他覺得柯是個沒有價值觀的人，沒辦法再挺柯。

二○一八年底，姚立明在政論節目中談到未來民進黨是否可能再出現「綠白合作」，他要民進黨二〇二〇年直接讓出政權，「因為柯文哲不會加入民進黨，民進黨是垃圾」、「我再講一遍，民進黨是垃圾，垃圾不分藍綠」；但到了去年，姚立明再度轉向，出任賴清德競總主委。