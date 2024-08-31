張文貞 主張國會改革法違憲

總統府公布司法院正副院長、大法官提名人選，台灣大學法律學院特聘教授張文貞被提名為司法院長，她曾是同婚、通姦除罪化釋憲的鑑定人，更是憲法法庭近期言詞辯論的國會改革法案的鑑定人，主張法案違憲。

張文貞為美國耶魯大學法學博士，專長為憲法、國際人權法、行政法、環境法，她曾任交通大學科技法律學院專任教授兼院長，也是蔡政府任內總統府人權諮詢委員會委員，並多次擔任憲法法庭的鑑定人。

日前在國會改革法案的憲法法庭上，張文貞主張程序與條文違憲，包括修法程序臨時採不記名舉手投票，有違代議政治與責任政治，屬明顯瑕疵；針對國會調查權，她認為修法容許「委員會」得決議設調查專案小組，逾越調查界限，也欠缺程序保障，無法充分保障受調查對象的憲法權利。

廖福特 曾被批官官相護

另一被提名廖福特是民進黨中央黨部仲裁委員，曾擔任中天新聞換照案聽證會鑑定人，主張「不是給予執照，就永久持有，換照審查時也要達標」。在擔任法官評鑑委員會期間，曾在李伯道案遭批評官官相護。

台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡也是憲法法庭常見的鑑定人，她在軍改釋憲案，她認為年金制度需有調整可能性，避免對現職、退休者帶來重大損害。對不當黨產條例，她認為不違反法律禁止溯及既往原則、比例原則。過去對於身分證強制按指紋、健保資料庫等關於個資保護的釋憲案，都有她的鑑定意見。

最高行政法院審判長王碧芳，是唯一出身司法實務界者，她是行政法院首位聲請釋憲成功的法官，曾擔任大法官書記處長的她，任內完成憲法訴訟法立法，是大法官憲法審查法庭化推手。她審理過關廠工人失業案，在判決中寫下，國家保護法制不健全，主管機關未能善盡法定監督義務，面對關廠工人的受害，國家可設法彌補，判決勞委會敗訴。