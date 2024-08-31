人物側寫／「綠友友」大法官名單 恐掀腥風血雨

大法官是憲政與人權的捍衛者，理應超脫黨派，不過這次賴清德總統提名的人選，大多是長期政治立場鮮明的「綠友友」，這樣的提名布局，除了大法官的專業性、公正性受到質疑，未來立法院行使人事同意權時，勢必將掀起另一波朝野對立，對於少數政府政局的穩定，也有負面影響。

張文貞、姚立明被提名為司法院正副院長並為大法官，張文貞是國會改革釋憲案綠營指定的鑑定人，強烈主張國會改革違憲，姚立明過去政治立場「搖擺」，今年總統大選，擔任賴清德競總主委。大法官被提名人廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員，過去曾擔任中天新聞換照案聽證會鑑定人，主張「不是給予執照就能永久持有」。

從這些大法官提名人的背景經歷，可明顯看出他們親綠的政治傾向。賴總統上任後，內閣部會首長的選用，常被詬病「用人唯親」，如今連大法官這道最後的「正義防線」人事布局，也依舊滿政治考量，讓外界對於大法官超然無私的期待，大打折扣。

賴總統就任後的首度大法官提名，除了專業性與公正性恐受質疑，也可能掀起法界與政界的不滿聲浪。歷任司法院長如翁岳生、賴英照、賴浩敏、許宗力，都被法界認為資深且德高望重；張文貞雖然是學有專精的「新銳學者」，但在高度看重輩份與歷練的法界中，張擔任院長能否孚眾望，還有待觀察。

至於這次大法官提名人選所引發的政治效應，更將是賴政府的重大挑戰。賴總統上任以來，朝野關係劍拔弩張，而今賴總統提名多位「綠友友」擔任大法官，在野黨將解讀為，少數政府要持續與國會多數對抗。

總統府已咨請立法院行使大法官人事同意權，但昨天提名人選出爐後，在野黨立即大力抨擊「酬庸」、「打手」，可以預見，大法官人事案未來要在立法院闖關，恐有一番「腥風血雨」，在野黨如果拉下部分人選也不令人意外；如何因應大法官人事這道難題，是賴政府的嚴峻考驗。