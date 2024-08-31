聽新聞
test
0:00 / 0:00

人物側寫／「綠友友」大法官名單 恐掀腥風血雨

聯合報／ 本報記者周佑政
賴清德總統（左）競選時的總部主委姚立明（右），獲提名出任司法院副院長。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）競選時的總部主委姚立明（右），獲提名出任司法院副院長。圖／聯合報系資料照片

大法官是憲政與人權的捍衛者，理應超脫黨派，不過這次賴清德總統提名的人選，大多是長期政治立場鮮明的「綠友友」，這樣的提名布局，除了大法官的專業性、公正性受到質疑，未來立法院行使人事同意權時，勢必將掀起另一波朝野對立，對於少數政府政局的穩定，也有負面影響。

張文貞姚立明被提名為司法院正副院長並為大法官，張文貞是國會改革釋憲案綠營指定的鑑定人，強烈主張國會改革違憲，姚立明過去政治立場「搖擺」，今年總統大選，擔任賴清德競總主委。大法官被提名人廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員，過去曾擔任中天新聞換照案聽證會鑑定人，主張「不是給予執照就能永久持有」。

從這些大法官提名人的背景經歷，可明顯看出他們親綠的政治傾向。賴總統上任後，內閣部會首長的選用，常被詬病「用人唯親」，如今連大法官這道最後的「正義防線」人事布局，也依舊滿政治考量，讓外界對於大法官超然無私的期待，大打折扣。

賴總統就任後的首度大法官提名，除了專業性與公正性恐受質疑，也可能掀起法界與政界的不滿聲浪。歷任司法院長如翁岳生、賴英照、賴浩敏、許宗力，都被法界認為資深且德高望重；張文貞雖然是學有專精的「新銳學者」，但在高度看重輩份與歷練的法界中，張擔任院長能否孚眾望，還有待觀察。

至於這次大法官提名人選所引發的政治效應，更將是賴政府的重大挑戰。賴總統上任以來，朝野關係劍拔弩張，而今賴總統提名多位「綠友友」擔任大法官，在野黨將解讀為，少數政府要持續與國會多數對抗。

總統府已咨請立法院行使大法官人事同意權，但昨天提名人選出爐後，在野黨立即大力抨擊「酬庸」、「打手」，可以預見，大法官人事案未來要在立法院闖關，恐有一番「腥風血雨」，在野黨如果拉下部分人選也不令人意外；如何因應大法官人事這道難題，是賴政府的嚴峻考驗。

司法院 國會改革 大法官 姚立明 張文貞 賴清德 賴英照

延伸閱讀

批司法院正副院長提名人 林憶君：酬庸意味濃厚

綠肯定大法官提名人選 在野黨抨擊酬庸、令人失望

大法官提名國民黨團嗆完全不接受 林思銘：怎麼給他過？

大法官提名惹議 民眾黨團：拒絕綠色酬庸

相關新聞

司法院正副院長…張文貞、姚立明 獲賴總統提名

賴清德總統上任後首批七位大法官提名名單昨揭曉，台大法學院特聘教授張文貞被提名司法院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明被提...

人物側寫／「綠友友」大法官名單 恐掀腥風血雨

大法官是憲政與人權的捍衛者，理應超脫黨派，不過這次賴清德總統提名的人選，大多是長期政治立場鮮明的「綠友友」，這樣的提名布...

大日案 藍批林右昌應接受調查 綠嗆蔣、侯要比照

大日開發公司行賄基隆市府案官商11人被起訴案持續延燒，國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文昨批林右昌當8年市長，他的官...

新大法官被提名人公告…藍白炸鍋罵不停 在野拒綠色酬庸

總統府昨公告新任大法官被提名人名單，在野陣營炸鍋，國民黨立院黨團首席副書記長林思銘直言，藍委內部批評聲不斷，表決時「要怎...

姚立明 政治變色龍倒扁挺賴

司法院副院長被提名人姚立明二○二四年總統大選在賴清德陣營擔任競總主委，但從政路並非一直挺綠，甚至政治光譜曾變動劇烈，被稱...

張文貞 主張國會改革法違憲

總統府公布司法院正副院長、大法官提名人選，台灣大學法律學院特聘教授張文貞被提名為司法院長，她曾是同婚、通姦除罪化釋憲的鑑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。