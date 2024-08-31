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司法院正副院長…張文貞、姚立明 獲賴總統提名

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
總統府昨天公布司法院正、副院長張文貞（左四）、姚立明（右三），以及大法官被提名人劉靜怡（左一）、王碧芳（左二）、何賴傑（左三）、陳運財（右二）、廖福特（右一），由副總統蕭美琴（中）主持。記者許正宏／攝影
總統府昨天公布司法院正、副院長張文貞（左四）、姚立明（右三），以及大法官被提名人劉靜怡（左一）、王碧芳（左二）、何賴傑（左三）、陳運財（右二）、廖福特（右一），由副總統蕭美琴（中）主持。記者許正宏／攝影

賴清德總統上任後首批七位大法官提名名單昨揭曉，台大法學院特聘教授張文貞被提名司法院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明被提名為副院長，其餘五位大法官被提名人分別為政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法研所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。

現任大法官十五人，司法院長許宗力、副院長蔡烱燉，大法官許志雄、張瓊文黃瑞明、詹森林、黃昭元，任期今年十月卅一日屆滿。總統府大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴說，為使大法官任期銜接，發揮憲政功能，總統依據憲法增修條文規定，提名包含正、副院長在內的七位大法官人選，昨天咨請立法院同意。

蕭美琴表示，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者。賴總統這次提名有四項核心價值，包括要充實大法官組成的專業性、進步性、國際化，並兼顧理論與實務。而七位被提名人獲得立法院同意後，全體大法官中的女性人數接近一半，比例將達史上新高。

蕭美琴說，賴總統認為，在徵詢各界意見並審慎思考後，決定提名年輕新銳的國際法律學者張文貞，以及依專業卓著而一路成為跨黨派政治意見領袖的姚立明，分別擔任司法院正、副院長。

張文貞是首位女性司法院長被提名人，她表示，賴總統請她擔任司法院長那一次，是總統與她的第一次見面，賴總統直言「他觀察我很久了」，衷心感謝總統的信任。她最重要的任務，是建構法院的社會信任，及捍衛民主社會的法治與人權；她也期待，法院要有效進行社會對話，成為台灣在全球民主憲政領航下的「法院二點○」。

姚立明曾是新黨立委、二○一四年擔任柯文哲競選台北市長總幹事，過去曾公開批評「民進黨是垃圾」，今年總統大選，姚則擔任賴清德競總主委。

針對提名姚立明是否惹議，姚昨天並未回應，蕭美琴則說，姚立明有豐富的法學背景，在學術界有一定基礎，在實務界也有豐富歷練，能把複雜問題化繁為簡；賴總統認為姚立明符合設定標準，包含專業性、國際化、進步性及兼顧學術與實務背景等條件。

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