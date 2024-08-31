大日案 藍批林右昌應接受調查 綠嗆蔣、侯要比照

大日開發公司行賄基隆市府案官商11人被起訴案持續延燒，國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文昨批林右昌當8年市長，他的官員長期勾結廠商收賄，應辭秘書長接受司法調查。林的前發言人游本明回應，如果按照國民黨邏輯，下面官員涉弊就要辭，是否台北市長蔣萬安和新北市長侯友宜也要比照下台和道歉呢？

鄭麗文說，民進黨甩鍋一點都不稀奇，林右昌的官員收賄還扯國民黨前市長張通榮，如果賀姓技正是張的親信，為何在林任內才爆發弊案，林是不是慌了、怕了，才亂咬一通。

鄭麗文呼籲林右昌辭去民進黨秘書長，坦然面對司法調查，她向賴清德總統喊話，如果查弊沒有分顏色，此刻就是最好考驗，讓林右昌接受調查。鄭麗文還要求罷樑團體應該向市民謝罪、道歉，因為罷免已無正當性，只會製造對立、社會恐慌。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，游本明把責任推給張通榮，「神也是你，鬼也是你」，市民的眼睛是雪亮的。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉（中）說，鄭麗文發言荒唐至極、毫無邏輯。圖／聯合報系資料照片

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，鄭麗文發言荒唐至極、毫無邏輯，拆樑團體不解，市民所提出的20~30條罷免理由，與大日這個弊案有何關聯；市民認為謝國樑德不配位，現在國民黨卻要基隆市民向他道歉，真的是好大的官威。

游本明回應，林右昌對司法案件的態度，就是毋枉毋縱，該怎麼辦就怎麼辦，涉案被起訴的賀姓技正，就是張通榮時代所進用的人，他跟誰的關係如何，國民黨比誰都清楚，如果按照國民黨的邏輯，是否蔣萬安和侯友宜也早該要下台和道歉呢？

游本明表示，國民黨到現在都還不知道到底為何會有超過4萬基隆選民，站出來連署讓罷免案成立，謝國樑大撒幣的政策，這才是基隆人願意站出來的原因。