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監院糾正農業部雞蛋案 藍委不埋單：政府監督形同無效

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
監察院今舉行記者會，針對2022年及2023年進口雞蛋執行過程瑕疵提出糾正。農業部對此表示，後續將依據監察院所列疏失，檢討並釐訂改正措施。記者李柏澔／攝影
監察院今舉行記者會，針對2022年及2023年進口雞蛋執行過程瑕疵提出糾正。農業部對此表示，後續將依據監察院所列疏失，檢討並釐訂改正措施。記者李柏澔／攝影

針對超思雞蛋案，監察院今對農業部提出糾正。國民黨立委楊瓊瓔說，行政單位機制出現大問題，政府監督機制更形同無效；國民黨立委王鴻薇認為，監察院對農業部糾正僅是徒具形式而已。

楊瓊瓔表示，根據監察院的報告內容，專案進口雞蛋案上畜產會對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀都出包，包括最後付款時，是給廠商「空白」單據，讓廠商自填請款，根本不可思議。

楊瓊瓔說，若這些事情都為真，代表行政單位機制出現大問題，政府監督形同無效，回想過去外界質疑時，農業部都說完全沒問題，立委質詢、去要資料時，這些違失狀況完全沒有提及，質疑都被當做耳邊風，政府作法根本就是欺上瞞下，把人民當提款機、公帑隨便亂花。

楊瓊瓔表示，這也坐實國會調查權應該存在的重要性，政府購買1億5000多萬顆雞蛋，有5580萬顆蛋放到過期銷毀，整個專案花費大約10億元，其中光儲藏、銷毀等處理過期蛋，就花了4.7億元，牽涉金額龐大。現在監院報告提出這麼多問題，試問如果情節如此嚴重，為何當時不開啟調查？放任官員假裝沒事？而農業部及畜產會，又為何可以閉口不言？如果當時就有國會調查權，事情早就水落石出，也能控制損害。

楊瓊瓔強調，上會期國會改革法案通過後，經濟委員會成立進口雞蛋調查專案小組，但遭憲法法庭裁准暫時處分後，沒法運作，監院報告出爐後初步詢問農業部，監察院報告內容是否屬實，農業部竟仍回覆辦公室，全案已進入司法調查、不多做說明，難道還要繼續不願面對民意的質疑嗎？

楊瓊瓔指出，責任政治是民主社會的基石，人民的血汗錢更該被嚴謹把關，民代基於民意提出問題，政府就有責任回答，即使政府態度迴避，新會期仍會在現有的工具下繼續追查案情，但也鄭重呼籲農業部，不要試圖把問題都推給司法調查，別想船過水無痕，要求農業部應向國會說明案情，且該負責、該道歉的都該出面負責，才能據此建立防弊機制，不讓錯事重演。

王鴻薇說，監察院對農業部糾正僅是徒具形式而已。超思雞蛋案的主責者、農業部前部長陳吉仲已離開，若無針對哪個官員糾正，調查報告提到的也是大家曉得的，糾正就是做個交代，並不具任何實質懲罰。

楊瓊瓔 監察院 調查專案小組 超思 農業部 陳吉仲 雞蛋

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