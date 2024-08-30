鄭麗文籲罷樑團體道歉謝罪 罷樑：荒唐至極、毫無邏輯

大日開發行賄基隆市府案官商11人被起訴案再延燒，國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文今要求罷樑團體應公開向市民道歉、謝罪，指罷免已無正當性。罷樑今晚反擊，批鄭文麗發言實在是荒唐至極、毫無邏輯。

鄭麗文今天在國民黨基隆市黨部開記者會，要求林右昌辭去民進黨秘書長，坦然面對司法調查，她向賴清德總統喊話，如果查弊沒有分顏色，此刻就是最好考驗，讓林右昌接受調查。

鄭麗文還說，要求罷樑團體應該向市民謝罪、道歉，因為罷免已無正當性，製造對立、社會恐慌。謝國樑當初不和大日續約，就是因為大日行賄案，依法有據，罷免已經失去正當性，如何能繼續下去。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，首先，以拆樑團體的身分，實在想不透市民所提出的2、30條罷免理由，與大日這個弊案有何關聯；第二，以市民的身分，謝國樑德不配位在先，卻要基隆市民向他道歉，真的是好大的官威。

民進黨議員施偉政則指出，國民黨為了反罷免挺謝國樑，不斷拉低法學常識下限，不如回頭擔心，檢調現在搜索柯文哲住家及台玻大樓，會不會搜出不利謝國樑現狀的東西？司法向來是有證據就辦，如果國民黨有任何證據，歡迎去檢舉，否則就會變成只是嘴皮政黨罷了。