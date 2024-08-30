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紐西蘭毛利族國王逝世 外交部深切哀悼

中央社／ 台北30日電
台駐紐西蘭代表歐江安透過毛利王辦公室向王后及家族表達台灣政府與民眾的悼念。圖／台駐紐西蘭代表處提供
台駐紐西蘭代表歐江安透過毛利王辦公室向王后及家族表達台灣政府與民眾的悼念。圖／台駐紐西蘭代表處提供

外交部今天表示，紐西蘭毛利族國王圖伊提亞．帕基七世（KiingiTuheitia Pootatau Te Wherowhero VII）於當地時間8月30日清晨辭世，外交部代表中華民國政府與民眾表達深切哀悼，將持續深化台紐合作。

外交部晚間發布新聞稿表示，依據紐西蘭政府及毛利王辦公室分別發布的聲明，紐西蘭毛利族國王圖伊提亞．帕基七世（Kiingi Tuheitia Pootatau TeWherowhero VII）於當地時間8月30日清晨辭世、享壽69歲，外交部代表中華民國政府與民眾表達深切哀悼。

外交部也指出，台灣駐紐西蘭代表歐江安大使已立即透過毛利王辦公室向王后及家族表達台灣政府與民眾的悼念。

外交部說明，毛利王圖伊提亞．帕基七世對台灣親切友好，曾數度來台，與台灣駐紐西蘭代表處及駐奧克蘭辦事處長年維持友好關係。

外交部表示，圖伊提亞．帕基七世國王在位18年期間促進毛利民族福祉不遺餘力，深受民眾愛戴及國際肯定，台灣與紐西蘭都極為重視原住民族權益，而且兩國共享自由民主價值，民眾交流密切、經貿合作堅實。

外交部指出，台灣願秉持和毛利王圖伊提亞．帕基七世相同的博愛精神，持續共同深化台紐兩國友好合作與民眾福祉。

外交部 紐西蘭

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