紐西蘭毛利族國王逝世 外交部深切哀悼

大日開發行賄基隆市府案官商11人被起訴案再延燒，國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文今要求罷樑團體應公開向市民道歉、謝罪，指罷免已無正當性。罷樑今晚反擊，批鄭文麗發言實在是荒唐至極、毫無邏輯。

2024-08-30 19:09