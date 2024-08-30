太平洋島國論壇挺台灣參與 陸施壓後官網移除公報

第53屆「太平洋島國論壇」（PIF）領袖會議今天發布公報，重申台灣以「台灣/中華民國」名義參與地位不變。在大陸特使錢波向PIF秘書處及其他國家施壓後，有記者發現，PIF官網已移除原本領袖會議公報的完整檔案。

大陸試圖藉索羅門群島等太平洋島國，排除台灣參與「太平洋島國論壇」地位。不過，領袖會議今天發布公告，重申1992年PIF領袖公報所確立、即台灣以「台灣/中華民國」名義參與PIF的地位不變。

在記者會後，現場有記者目擊陸太平洋島國事務特使錢波憤怒地向諾魯前總統瓦卡（Baron Waqa）表達不滿。

據轉述，錢波向瓦卡表示這一宣告「不可接受」。錢波隨後又跟索羅門群島外交部長夏奈爾（PeterShanel Agovaka）談話。

錢波隨後向在場記者表示：「台灣是中國的一部分，台灣不是PIF的對話夥伴。中國代表整個中國，包括台灣與大陸。」

當被問及PIF公報與有關台灣的內容時，錢波說，「這一定是個錯誤」，因為18名PIF成員中，有15人明確表示他們遵守「一個中國原則」。

錢波說：「這是某人犯的一個令人驚訝的錯誤。我不確定，但必須糾正。」

他表示：「我們了解到的是，會員有明顯的反對意見，即此時不應該討論台灣議題。」

錢波表示：「這不應該是最終的公報，文字必須有更正。」他指出，已與PIF秘書處及其他一些國家代表團溝通，「我們得到了廣泛的理解和支持」。

PIF官網目前已找不到稍早領袖會議公報的完整檔案。