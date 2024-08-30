快訊

曾養名駒、送小孩出國深造 評論員見應曉薇政治獻金金額：若無外快難支持

偵辦京華城案…檢廉傳喚「神秘第4位證人」 身分揭曉是她

站服大門勤務「槍枝走火」 保一男警胸部中彈緊急送醫搶救

外交部：中國全民民主實則對內壓迫 違反普世價值

中央社／ 台北30日電
外交部長林佳龍（前）。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍（前）。圖／聯合報系資料照片

外交部今天指出，中國所謂「全民民主」，實際上是對內壓迫，中國民眾根本毫無選擇的權利，尤其看到中國威權政府在新疆、香港迫害自己的民眾，箝制人民自由，完全違反全球普世價值。

外交部傍晚表示，已注意到中國官員就美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）訪中向媒體簡報時的相關謬論，外交部強調，台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是長久以來的客觀事實，也是兩岸的現狀，台灣的主權只屬於全體台灣民眾，台灣民眾並透過定期公正公開的選舉自行決定台灣的未來。

外交部指出，反觀中國所謂的「全民民主」，實際上是對內壓迫，中國民眾根本毫無選擇的權利，尤其看到中國威權政府在新疆、香港迫害自己的民眾，箝制人民自由，完全違反全球普世價值。

外交部強調，世界各國已清楚認知，當前印太區域和平穩定的最大風險就是中國，不論是中國軍機艦頻繁侵犯台海中線、在南海以船艦撞擊菲律賓公務船，甚至軍機入侵日本領空等，都可以清楚看到是中國在片面破壞台海及區域的和平與穩定，違反「聯合國憲章」和平解決爭端的基本原則，挑戰以規則為基礎的國際秩序。

外交部呼籲，若中方真的重視全球及區域和平，就應立即負起責任，即刻停止在台海、東海及南海對區域內國家各種明顯具擴張目的之霸權作為，並停止支持俄羅斯軍工業基礎；同時也呼籲中共當局放棄對其國內人權的侵害與威權控制，盡早讓中國民眾享有真正自由、民主的權利。

外交部最後強調，台灣作為國際社會負責任一員，也將持續堅定守護台海及區域和平穩定的現狀，並積極與所有理念相近國家合作，共同為維護印太地區的和平、穩定及繁榮貢獻心力。

台海 外交部 新疆

延伸閱讀

蘇利文訪中結束 北京：中美打交道在於5個關鍵

蘇利文會晤習近平後 白宮聲明稿隻字未提台灣有何玄機？

蘇利文會習近平 稱賀錦麗與北京交手有經驗

蘇利文訪北京受矚 大陸學者：北京仍盼拜登卸任前訪陸

相關新聞

鄭麗文籲罷樑團體道歉謝罪 罷樑：荒唐至極、毫無邏輯

大日開發行賄基隆市府案官商11人被起訴案再延燒，國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文今要求罷樑團體應公開向市民道歉、謝罪，指罷免已無正當性。罷樑今晚反擊，批鄭文麗發言實在是荒唐至極、毫無邏輯。

紐西蘭毛利族國王逝世 外交部深切哀悼

外交部今天表示，紐西蘭毛利族國王圖伊提亞．帕基七世（KiingiTuheitia Pootatau Te Wherowhero VII）於當地時間8月30日清晨辭世，外交部代表中華民國政府與民眾表達深切哀悼，將持續深化台紐合作。

外交部：中國全民民主實則對內壓迫 違反普世價值

外交部今天指出，中國所謂「全民民主」，實際上是對內壓迫，中國民眾根本毫無選擇的權利，尤其看到中國威權政府在新疆、香港迫害自己的民眾，箝制人民自由，完全違反全球普世價值。

細數上任100天外交成果 林佳龍：讓台灣走向世界

外交部長林佳龍今天在臉書貼出「拚外交100天」短片，細數上任後至今的外交工作。林佳龍表示，外交部全力推動總合外交，希望善用經濟優勢、確保國防守勢、發揮外交攻勢，讓台灣走進世界，讓世界走進台灣。

批司法院正副院長提名人 林憶君：酬庸意味濃厚

總統府今日公布提名張文貞任司法院長、姚立明任副院長，民眾黨立委林憶君表示，看到公布名單，可說是歷年參與政治最深的司法院正、副院長被提名人，酬庸意味十分濃厚。

林右昌時期官員遭起訴 賴士葆：誰監督不周很清楚

基隆地檢署偵結信二路停車場案大日涉嫌行賄市府官員案，起訴官商共11人，基隆市政府對此表示，該行賄案為前市府林右昌時代發生，仍重創市府形象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。