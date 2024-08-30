外交部：中國全民民主實則對內壓迫 違反普世價值

外交部今天指出，中國所謂「全民民主」，實際上是對內壓迫，中國民眾根本毫無選擇的權利，尤其看到中國威權政府在新疆、香港迫害自己的民眾，箝制人民自由，完全違反全球普世價值。

外交部傍晚表示，已注意到中國官員就美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）訪中向媒體簡報時的相關謬論，外交部強調，台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是長久以來的客觀事實，也是兩岸的現狀，台灣的主權只屬於全體台灣民眾，台灣民眾並透過定期公正公開的選舉自行決定台灣的未來。

外交部指出，反觀中國所謂的「全民民主」，實際上是對內壓迫，中國民眾根本毫無選擇的權利，尤其看到中國威權政府在新疆、香港迫害自己的民眾，箝制人民自由，完全違反全球普世價值。

外交部強調，世界各國已清楚認知，當前印太區域和平穩定的最大風險就是中國，不論是中國軍機艦頻繁侵犯台海中線、在南海以船艦撞擊菲律賓公務船，甚至軍機入侵日本領空等，都可以清楚看到是中國在片面破壞台海及區域的和平與穩定，違反「聯合國憲章」和平解決爭端的基本原則，挑戰以規則為基礎的國際秩序。

外交部呼籲，若中方真的重視全球及區域和平，就應立即負起責任，即刻停止在台海、東海及南海對區域內國家各種明顯具擴張目的之霸權作為，並停止支持俄羅斯軍工業基礎；同時也呼籲中共當局放棄對其國內人權的侵害與威權控制，盡早讓中國民眾享有真正自由、民主的權利。

外交部最後強調，台灣作為國際社會負責任一員，也將持續堅定守護台海及區域和平穩定的現狀，並積極與所有理念相近國家合作，共同為維護印太地區的和平、穩定及繁榮貢獻心力。