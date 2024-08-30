監察院今對進口蛋專案提出糾正 農業部：深刻檢討改正

先前因應國內蛋荒，農業部啟動雞蛋短期進口專案，但卻出現1人公司超思的採購爭議等，監察院今天召開記者會，針對2022年及2023年進口雞蛋執行過程瑕疵提出糾正。農業部對此表示，後續將依據監察院所列疏失，檢討並釐訂改正措施。

農業部指出，監察院所提的各項行政瑕疵，農業部將積極改正；督導方面，未來會持續督導並責成中央畜產會檢討改進內部採購作業的規範與流程，同時也加強中央畜產會辦理採購相關人員的法紀訓練，以兼顧作業可行、流程改進及人員訓練之效。

此外，在市場資訊掌握方面，未來農業部仍會繼續精進蛋雞產業調查方法，以即早掌握產銷資訊。此外，農業部先前已將行政調查報告移請檢調單位調查，對於監察院今日所提移請檢調單位調查的案件，也會積極配合檢調單位的司法調查，以期盡早釐清相關爭議。