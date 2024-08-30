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細數上任100天外交成果 林佳龍：讓台灣走向世界

中央社／ 台北30日電
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

外交部林佳龍今天在臉書貼出「拚外交100天」短片，細數上任後至今的外交工作。林佳龍表示，外交部全力推動總合外交，希望善用經濟優勢、確保國防守勢、發揮外交攻勢，讓台灣走進世界，讓世界走進台灣。

林佳龍表示，總統賴清德帶領的新政府團隊在這週迎來上任100天，行政院長卓榮泰也在28日向民眾報告這段時間的階段性成果，以及未來要繼續努力的方向，他身為行政團隊的一份子，也在外交的工作崗位上全力以赴，至今接待的外賓訪團與正式會面等行程已經超過100場。

林佳龍表示，這100多天來，無論是接待訪賓、主持會議、批閱公文、閱讀外館電報，「下班後也不會空手而回」，依然帶著隔天的行程資料回家研讀，思考如何深化國際合作，讓台灣走進世界。

林佳龍提到，在過去擔任過的職務中，已經累積了相關外交經驗，從立委時期的國會外交、台中市長時期的城市外交、交通部長任內的觀光外交，以及無任所大使時期負責推動「數位新南向」政策的經濟外交、到總統府秘書長期間的外國訪團接待經驗，加上優秀的外交部官員協助，讓他能迅速掌握外交部的業務。

林佳龍說，由於他不太擅長喝酒，唯一不太習慣的部分大概就是需要經常為了接待國賓而Drink for Taiwan。

林佳龍強調，這段期間以賴總統提出的價值外交，以及打造台灣成為經濟日不落國的政策為基礎，推行總合外交；台灣是全球民主社會不可或缺的重要夥伴，也在全球供應鏈中占有關鍵地位，維護台海及區域和平穩定更是全球共識，台灣將繼續與理念相近的國家攜手，以應對威權勢力的擴張威脅。

林佳龍指出，儘管台灣的國際處境艱難，但這也是台灣外交最好的時刻與機會。他將帶領外交部以創新思維，加上良善與真誠的心和世界交朋友，「善用經濟優勢、確保國防守勢、發揮外交攻勢」，讓台灣走進世界，讓世界走進台灣。

卓榮泰 外交部 林佳龍 總統府 賴清德

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