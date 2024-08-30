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政府進口雞蛋緊急調度專案 監委：再急也要依法行政

中央社／ 台北30日電

監察院就政府進口雞蛋緊急調度專案，對農業部監管失責提出糾正。監委蔡崇義今天表示，雖然當時進口雞蛋情況緊急，但是不管再緊急，也要依法行政，所有機關都要依法行政，這不但要糾正，以後也一定要改進，而且不能先斬後奏。

為因應國內雞蛋產量不足，農業部於民國111及112年分別啟動進口雞蛋緊急調度相關計畫，執行過程引發諸多質疑。

監委田秋堇、葉大華及蔡崇義今天下午在監察院召開記者會，說明監察院針對農業部啟動雞蛋緊急調度與產銷調節等計畫，爆發超思公司進口合約疑義及進口蛋保存期限、流向、銷毀均受質疑等情事提出調查報告，針對農業部監管失責提出5項糾正、6項檢討改善意見，其中2項分別移送檢調單位及財政部查處。

談及調查此案，蔡崇義說，來自各單位的資料非常多，經調查後，行政上違失的責任，已經查明。至於民間私人的部分，不是監委所能調查，但不是不調查，這是屬於司法機關應該做的，監委把相關調查資料移送給檢察官，希望這塊拼圖檢察官拼完之後，能讓此案更清楚。

蔡崇義表示，政府辦理進口雞蛋緊急調度專案，雖然當時情況緊急，但是不管再緊急，也要依法行政，所有機關都要依法行政，這不但要糾正，以後也一定要改進，而且不能先斬後奏。

葉大華指出，進口雞蛋涉及採購專業，還有運輸和通路專業，以及食品安全專業，這些也是民眾在過去這段期間監督與有所疑慮的地方，這些專業環節都需要專業人員。

葉大華表示，當政府啟動大宗採購時，必須配置相關專業人員，並讓專責單位協助。可惜在政府進口雞蛋緊急調度專案中沒有看到，所以發生疏漏，甚至衍生弊端，希望行政院能夠重視此案，特別是重視採購專業人力。

田秋堇 監察院 超思 農業部 雞蛋 食品安全

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