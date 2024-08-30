批司法院正副院長提名人 林憶君：酬庸意味濃厚

總統府今日公布提名張文貞任司法院長、姚立明任副院長，民眾黨立委林憶君表示，看到公布名單，可說是歷年參與政治最深的司法院正、副院長被提名人，酬庸意味十分濃厚。林憶君質疑，未來二人擔任正、副院長是否能秉持公正無私、中立客觀的立場，仍有待觀察。

林憶君指出，過去執政黨以酬庸方式，將政治伸入監察院，現在是否又想要以政治介入司法院，其居心叵測，令人存疑。呼籲賴政府現在最應該要認真面對、認真思考的是如何兌現選前的司法改革目標，才是正辦。

林憶君批評，張文貞過去曾是同婚、通姦除罪化釋憲及近期憲法法庭言詞辯論的國會改革釋憲案的鑑定人；姚立明則為賴清德競選總統時的競總主委；如此政治立場鮮明的名單，提名人又具特定意識形態，如何讓全民相信能以公正無私、中立客觀的態度面對司法案件？如何符合社會對司法應嚴守超然獨立之期待？

林憶君說，面對過去蔡英文執政八年來，其司法改革讓法界與民眾紛紛失望，但賴清德總統選前信誓旦旦承諾推動「司法改革」，更要打擊「黑金槍毒詐」，不讓台灣淪為犯罪天堂，但現在還有許多蔡政府遺留過去執政的司法災難，尚待賴總統收拾善後；如今，賴總統就又急著想把政治黑手伸進司法院及憲法法庭，無視司法超然獨立，恐傷害社會大眾對司法審判公正信賴。