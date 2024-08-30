林右昌時期官員遭起訴 賴士葆：誰監督不周很清楚

基隆地檢署偵結信二路停車場案大日涉嫌行賄市府官員案，起訴官商共11人，基隆市政府對此表示，該行賄案為前市府林右昌時代發生，仍重創市府形象。綠營方面稱這是為搶救罷樑而甩鍋。國民黨立委賴士葆今日說，基隆地檢署對林右昌時代的官員起訴，是誰監督管理不周？誰該出面道歉，道理很清楚，再硬拗就鬧笑話。

基隆市長謝國樑罷免案正進行中。此時基隆地檢署偵辦發生於前市長林右昌時期的行賄案，且起訴有關人等共11人。

賴士葆表示，回顧罷樑案起因是謝國樑上台之後，因大日公司已經涉及行賄等弊案，不符合優先續約條件，由別家廠商得標，所以收回東岸停車場經營權是站在維護基隆市民的權益。後來演變成未能得標的廠商與未選上市長的民進黨結合，把基隆市政府謝國樑當成共同敵人，執政黨在罷樑行動的痕跡處處可見，雙方變成利益共同體，希望藉著拿回執政權，創造雙贏，罷樑的動機原本就不單純。

賴士葆提到，罷免謝國樑案正在如火如荼進行，基隆地檢署最新偵結大日案，證實大日公司涉嫌行賄官員，就在林右昌擔任基隆市長的期間，長達5年，官員持續收取賄款，圖利廠商，將招標資訊以手機拍照傳給大日公司，11名官商被起訴。

賴士葆指出，基隆市府前發言人說涉案技正是基隆市前市長張通榮市長信任的幕僚，所以大日案被起訴是還給林右昌一個公道，這樣離譜的解讀走遍天下也說不通。林右昌擔任市長期間官員收賄，怎麼牽拖到前朝，還要謝國樑道歉？這就滑天下之大稽了，不是先說或敢說就贏，這是要受公評的公共議題。

賴士葆認為，基隆地檢署的起訴書出爐，藍綠各自南轅北轍不同的解讀，中文字不難懂，藍營解析重創罷樑的正當性，綠營說這是政治抹黑帶風向，指稱是為了搶救罷免而甩鍋。基隆地檢署對林右昌時代的官員起訴，是誰監督管理不周？誰該出面道歉？道理很清楚，再硬拗就鬧笑話了。