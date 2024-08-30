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監察院糾正農業部進口雞蛋 盼日後能依法行政

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
監察委員田秋堇（中）、葉大華（左）、蔡崇義（右）今天舉行記者會針對農業部進口雞蛋專案提出調查報告並糾正農業部。記者潘俊宏／攝影
監察委員田秋堇（中）、葉大華（左）、蔡崇義（右）今天舉行記者會針對農業部進口雞蛋專案提出調查報告並糾正農業部。記者潘俊宏／攝影

監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義今天舉行記者會針對農業部進口雞蛋專案提出調查報告並糾正農業部，針對畜產會對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀等作業程序均涉有違失，農業部則有失監管之責，共計對農業部提出5項糾正，其中1項移送檢調單位查處。

調查報告指出，111年畜產會受農業部委託辦理雞蛋晉級調度與產銷調節計畫，當時超思司尚未設立登記前，畜產會即與該公司合作進行採購作業，且對超思進口日本雞蛋之數量及品質未進行驗收作業，甚至以事後回填方式填寫「履約情形確認書」核對購買數量，另外112年巴西雞蛋進口專案，畜產會容許超思未依巴西雞蛋供應方開立之報價文件，分批向該會請款，已違反合約規定，畜產會未確實核對超思所提交易憑證的正確性，逕依超思的錯誤單據支付款項，而農業部未掌握政策鼓勵下企業已自行進口高達7000多萬顆雞蛋，也未察覺國內雞蛋產量已回穩，致使5429顆過期蛋耗費冷凍倉儲及銷毀費用達9130萬元。

田秋堇表示，農業部與畜產會的決策慣性先執行後補正驗收的作法衍生很多問題，而且承辦人力不足，經驗也不夠，因而便於行事下導致一連串的失誤弊端，即使當初雞蛋進口情況很緊急，但還是要依法行政，不能先斬後奏，以後一定要改正。

監察委員田秋堇（中）、葉大華（左）、蔡崇義（右）今天舉行記者會針對農業部進口雞蛋專案提出調查報告並糾正農業部。記者潘俊宏／攝影
監察委員田秋堇（中）、葉大華（左）、蔡崇義（右）今天舉行記者會針對農業部進口雞蛋專案提出調查報告並糾正農業部。記者潘俊宏／攝影

畜產會 超思 農業部 雞蛋

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